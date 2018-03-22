Затримано чоловіка, який повідомив про підготовку теракту на підтримку Савченко

У Києві поліція затримала жителя столиці, який повідомив про терористичний акт на підтримку народного депутата.

Про це пише "Киев Оперативный" у Facebook з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Я на підтримку Савченко також готую терористичний акт. За якою адресою? Верховна Рада!

– таким було повідомлення правопорушника, який зателефонував сьогодні зранку поліції Києва.

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Правоохоронці обстежили прилеглу територію до ВРУ і жодних небезпечних предметів не виявили. Після чого було встановлену особу чоловіка, який здійснив дзвінок.40-річного киянина затримали на вулиці Вербицького у Києві.

Відомо, що чоловік раніше вже мав справу з поліцією за вчинення різних адміністративних правопорушень. Свій вчинок він пояснити чітко не може.

Жартівнику загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 259 Кримінального кодексу – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.