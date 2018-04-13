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Затриманого у Франції організатора "тітушок" Саркісяна відпустили, – ГПУ

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Армен Саркісян (крайній ліворуч)
Армен Саркісян (крайній ліворуч) / Соцмережі

Імовірний організатор діяльності "тітушок" під час Євромайдану Армен Саркісян, якого напередодні затримали у Франції", наразі перебуває на волі – його відпустили під особисте зобов'язання.

Про це розповіла прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає "Громадське радіо".

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"Саркісяна відпустили під особисте зобов’язання. Нам повідомили про це вже після того, як Саркісяна затримали та обрали йому запобіжний захід. Деталі нам невідомі", – зауважила вона.

За словами Лариси Сарган, наразі терміново готуються документи, необхідні для есктрадиції Саркісяна в Україну.

Додамо, раніше речник ГПУ Андрій Лисенко повідомляв, що французькі служби мають підстави утримувати Саркісяна під вартою до 19 травня. Щоправда, як зауважив він, українська сторона може направити до Франції пакет екстрадиційних документів вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на очільника МВС Арсена Авакова повідомили, що у Франції Інтерпол затримав ймовірного організатора груп "тітушок", що нападали та вбивали людей під час подій Євромайдану, Армена Саркісяна. За словами міністра, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія скоїла саме його група.

Як сповістив член колегії МВС Антон Геращенко, Саркісян організовував діяльність угруповань "тітушок" під командуванням Юрія Крисіна та Володимира Кошелєва, а зброєю їх забезпечував керівник департаменту ресурсного забезпечення МВС Павло Зінов.

Теги: Новини України ГПУ Новини Франції Тітушки Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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