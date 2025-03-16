Затриманому у вбивстві Ганула повідомили про підозру за 2 статтями

Напередодні, 14 березня, в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула. Затриманому у вбивстві вже оголосили про підозру за двома статтями.

Про це розповів прессекретар Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Підозра затриманому у вбивстві Дем'яна Ганула

Плешко розповів, що підозру вручили 15 березня за пунктом 2 статті 115 і частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу. Ідеться про умисне вбивство, вчинене на замовлення, і незаконне поводження зі зброєю.

Прессекретар також зазначив, що прокуратура просить суд відправити підозрюваного під варту без альтернативи внесення застави.

Додамо, раніше в СБУ повідомили, що підозрюваного у вбивстві активіста затримали по гарячих слідах. Це 46-річний дезертир.

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Зверніть увагу! У Дем'яна Ганула залишилися дружина й донечка Сара, якій лише кілька місяців. Підтримати сім'ю можна за посиланням.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дем'яна Ганула. Вічна йому пам'ять!