Затримка до 6 годин: кілька потягів спізнюються через збиття жінки під Харковом

У Богодухівському районі Харківщини зранку 17 листопада сталась трагедія. Жінку збили одразу два потяги, від отриманих травм вона загинула на місці. Через аварію в Укрзалізниці попередили про затримку потягів.

Затримка потягів відбувається на ділянці Полтава — Харків. В Укрзалізниці кажуть, що затримка – в обох напрямках через слідчі дії.

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Які потяги затримуються:

№64 Київ – Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);

№141 Бахмут – Львів (5 годин 42 хвилини);

№725 Харків – Київ (3 години 30 хвилин);

№18 Ужгород – Харків (3 години 10 хвилин);

№8 Одеса – Харків (2 години);

№722 Київ – Харків (40 хвилин).

Залізничники наголосили, що пасажирам слід стежити за оновленнями, адже час затримки може змінюватись. Пасажирів та стюардів слід повідомляти, якщо буде потреба пересісти на інший вид транспорту.

Що відомо про трагедію на Харківщині

Вранці 17 листопада жінку збив потяг біля станції "Пирогово", яка розташована в селі Огульці.

Постраждалу відкинуло під інший локомотив.

Травми були дуже важкими, отож жінка загинула на місці. Медики лише констатували смерть.

Наразі всі обставини трагедії та особу жертви встановлюють слідчі.

Текст публікації Укрзалізниці:

До уваги пасажирів. Затримка поїздів на дільниці Полтава – Харків.

Укрзалізниця повідомляє, що через травмування людини вантажним поїздом на дільниці Полтава – Харків та відповідні слідчі дії затримується низка пасажирських рейсів в обох напрямках.

Затримуються поїзди:

№64 Київ – Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);

№141 Бахмут – Львів (5 годин 42 хвилини);

№725 Харків – Київ (3 години 30 хвилин);

№18 Ужгород – Харків (3 години 10 хвилин);

№8 Одеса – Харків (2 години);

№722 Київ – Харків (40 хвилин).

Час затримки може змінитися, тому просимо пасажирів стежити за оновленнями та інформувати провідників або стюардів про необхідність пересадок на інші види транспорту.