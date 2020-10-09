Камбін ініціює низку звільнень серед місцевих чиновників. Усе через затримку доплат для медиків, які лікують заражених COVID-19.

Кому загрожує звільнення

Звільнять деяких керівників Департаментів охорони здоров'я. Окрім того, догани винесуть главам обласних державних адміністрацій. Про це під час наради з керівництвом областей та РНБО заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє "Урядовий портал".

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Лікарі чекали грошей, при тому, що вони були виділені. НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, будемо вдаватися до жорстких заходів,

– пригрозив Шмигаль.

Скільки медиків не отримали доплат

За словами прем'єра, проблему з доплатами медикам за вересень досі не вирішили. Чесно зароблені гроші не отримали медики у 160 лікарнях України.

Що зробив Шмигаль

Шмигаль звернувся до очільника МОЗ Максима Степанова з проханням підготувати відповідну інформацію. На її підставі Кабмін звернеться до Офісу Президента. Уряд проситиме притягнути до відповідальності посадовців, які не зуміли організувати своєчасні виплати державних грошей.

Зверніть увагу! Мінсоцполітики виділило з бюджету понад 233 мільйони гривень для компенсацій лікарям, які працюють з коронавірусними пацієнтами. COVID-19 в Україні визнали професійною хворобою медиків. Отримати страховку їхні рідні можуть у двох випадках: смерті та інвалідності.