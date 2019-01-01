Затримка дихання і освоєння глибин: неймовірні рекорди дайверів

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – підводний світ здавна манив людей, від мрійників до шукачів скарбів, але спершу сил людського організму вистачало лише на пошуки морських перлин. Утім, для цього треба було вміти затримувати дихання на доволі тривалий термін.

Також у випуску: Дитячі забавки.