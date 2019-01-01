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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Телеканал новин 24 Програми Спорт навиворіт
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Затримка дихання і освоєння глибин: неймовірні рекорди дайверів

      Спорт навиворіт 138 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – підводний світ здавна манив людей, від мрійників до шукачів скарбів, але спершу сил людського організму вистачало лише на пошуки морських перлин. Утім, для цього треба було вміти затримувати дихання на доволі тривалий термін.

      Також у випуску:

      Дитячі забавки.

      Теги: Спорт Спорт навиворіт Плавання Рекорди
      Джерело: 24 канал
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