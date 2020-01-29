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      Затримка з відшкодуванням ПДВ експортерам стала традиційною проблемою України на початку року

      24 Читать новость на русском
      ПДВ / officevp.sfs.gov.ua

      За словами експерта, в теорії для отримання відшкодування ПДВ немає жодних перепон, але на практиці проблеми з відшкодуванням у нашій країні були завжди за будь-якої влади.

      Затримка з відшкодуванням платникам податків податку на додану вартість (ПДВ) стала традиційною проблемою України на початку року, оскільки в державному бюджеті недостатній обсяг коштів для покриття всіх заявок на відшкодування.

      Про це в коментарі УНІАН повідомила податковий консультант Київського центру підтримки та розвитку бізнесу, генеральний директор компанії Е.С.Консалтинг Олександра Томашевська.

      Експерт зазначила, що перешкоди для отримання відшкодування ПДВ – бюрократія і перевірки з боку податкової на предмет будь-яких зловживань платника у частині формування податкового кредиту.

      Як повідомлялося раніше, металургійні та аграрні підприємства, які в грудні били на сполох через невиплати відшкодування експортного ПДВ, досі чекають, поки держава поверне їм борг.

      Про це розповів президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. За його словами, невеликий відсоток підприємств свої виплати отримав, інших же просто попросили почекати.

      Експерт зазначив, що говорити про всі виплати всім підприємствам, найімовірніше, не доведеться взагалі. За його словами, така ситуація не нова для України – проблеми з виплатами податків у країні були завжди, а от у грудні вона стала особливо гострою. 

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      Теги: ПДВ Металургія Бізнес
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