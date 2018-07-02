Затримки рейсів з аеропорту "Київ" тривають: представник авіакомпанії надав пояснення

Затримки рейсів з аеропорту "Київ" тривають: представник авіакомпанії надав пояснення171 Читать новость на русском
Більше 1000 українців застрягли в аеропортах різних країн світу та не можуть повернутись в Україну через конфлікт туроператора та авіакомпанії. Найбільше, близько 800, перебувають у Тунісі, понад 100 – в Албанії. Через ці ж причини не вдається і вилетіти з України на курорти тим, хто планував це зробити на початку липня.
Про це повідомила журналіст 24 каналу Марина Молька під час прямого включення зі столичного аеропорту "Київ".
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Скільки саме громадян не можуть вилетіти з аеропорту "Київ" до Тунісу, Албанії, Туреччини – невідомо. Але їх чимало.
Туроператор нам обіцяв компенсувати кожну добу затримки. Але нам було б краще, щоб ми відпочивали не меншу кількість днів, ніж планували,
– поскаржилась туристка Людмила.
Журналістка зазначила, що ситуація з конфліктом туроператора Join Up! та авіакомпанії Bravo Airways наразі не врегульована.
Літак зіткнувся з птахом, припустимо. І зараз він у Нюрнбергу, щоб його оглянули інженери, тобто, літати не може. А один літак виконує за добу декілька рейсів. Ось тому і затримка,
– пояснив ситуацію представник авіакомпанії, який відмовився назвати своє ім'я.
Марина Молька розповіла, що найбільше пасажири скаржаться на те, що ніхто їм причин і обставин не пояснює. У профільному ж міністерстві тільки планують скликати прес-конференцію з цього приводу.
Будемо завершувати з вольницею, яка в гонитві за грошима переросла у безвідповідальність. Час нагадати про порядок і ставити критерій якості,
– наголосив міністр Володимир Омелян.
"Пасажирів на Бодрум покликали на реєстрацію, але люди не вірять, що зможуть вилетіти, адже навіть після реєстрації рейс можуть знову перенести або скасувати", – підсумувала журналістка.