Затримки рейсів з аеропорту "Київ" тривають: представник авіакомпанії надав пояснення

Більше 1000 українців застрягли в аеропортах різних країн світу та не можуть повернутись в Україну через конфлікт туроператора та авіакомпанії. Найбільше, близько 800, перебувають у Тунісі, понад 100 – в Албанії. Через ці ж причини не вдається і вилетіти з України на курорти тим, хто планував це зробити на початку липня.

Про це повідомила журналіст 24 каналу Марина Молька під час прямого включення зі столичного аеропорту "Київ".

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Скільки саме громадян не можуть вилетіти з аеропорту "Київ" до Тунісу, Албанії, Туреччини – невідомо. Але їх чимало.

Туроператор нам обіцяв компенсувати кожну добу затримки. Але нам було б краще, щоб ми відпочивали не меншу кількість днів, ніж планували,

– поскаржилась туристка Людмила.

Журналістка зазначила, що ситуація з конфліктом туроператора Join Up! та авіакомпанії Bravo Airways наразі не врегульована.

Літак зіткнувся з птахом, припустимо. І зараз він у Нюрнбергу, щоб його оглянули інженери, тобто, літати не може. А один літак виконує за добу декілька рейсів. Ось тому і затримка,

– пояснив ситуацію представник авіакомпанії, який відмовився назвати своє ім'я.

Марина Молька розповіла, що найбільше пасажири скаржаться на те, що ніхто їм причин і обставин не пояснює. У профільному ж міністерстві тільки планують скликати прес-конференцію з цього приводу.

Будемо завершувати з вольницею, яка в гонитві за грошима переросла у безвідповідальність. Час нагадати про порядок і ставити критерій якості,

– наголосив міністр Володимир Омелян.

"Пасажирів на Бодрум покликали на реєстрацію, але люди не вірять, що зможуть вилетіти, адже навіть після реєстрації рейс можуть знову перенести або скасувати", – підсумувала журналістка.