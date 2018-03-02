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Затятий холостяк Джуд Лоу готується до освідчення, – ЗМІ

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Джуд Лоу та Філліпа Коен
Джуд Лоу та Філліпа Коен / Фото з вільних джерел

Популярний голлівудський актор Джуд Лоу, який славиться своїм волелюбним ставленням до стосунків, вирішив освідчитись своїй дівчині.

Про це повідомляє видання Radar з посиланням на слова найближчого друга зірки.

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Відомо, що з 31-річною бізнес-психологом Філліпою Коен актор зустрічається вже 3 роки. Журналісти припускали: стосунки закоханої пари в кращому випадку закінчаться народженням дитини. Однак з'явилась інформація, що Джед Лоу наважився узаконити стосунки з Філліпою Коен та освідчитись їй.


Джуд Лоу та Філліпа Коен

За словами інсайдера, Джуд Лоу планує зробити пропозицію найближчим часом. Актора підкорила Філліпа не тільки красою, але й вмінням знаходити спільну мову з його дітьми.

Він впевнений, що знайшов саме ту жінку, з якою проведе все своє життя. Джуд вражений тим, як Філліпа вміє спілкуватись з усіма його дітьми, але ж вона є доктором психології! Також він заявив, що почуває себе настільки молодим та енергійним поруч з нею,
– розповів інсайдер.

Окрім цього, за словами близького друга актора, Джуд Лоу планує мати спільних дітей з Філліпою Коен.

Хто такий Джуд Лоу?
Це відомий голлівудський актор, який знімався в фільмах "Шерлок Холмс", "Холодна гора", "талановитий містер Ріллі", "Відпустка за обміном", "Красень Алфі, або Чого хочуть чоловіки". Джуд Лоу був одружений з акторкою та співачкою Саді Фрост, однак у 2003 році пара заявила про розлучення. Від першого шлюбу актор має двох дітей.

Теги: Кіно LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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