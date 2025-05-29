Був дивним, але ввічливим: ЗМІ припустили, хто міг підірвати Гурцієва

Російський воєнний злочинець Заур Гурцієв загинув 29 травня у Ставрополі. Імовірно, він знав убивцю. Деталі передає 24 Канал.

Гурцієв був причетний до злочинів у Маріуполі та Авдіївці. Зокрема, він керував російськими обстрілами Маріуполя.

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Хто міг підірвати Гурцієва у Ставрополі

Російські ЗМІ пишуть, що це був Микита Пєньков. Чоловіки були знайомі, Пєньков жив у тому ж будинку, що і Гурцієв. Є дані, що він винайняв житло два тижні тому, щоб стежити за пересуваннями Гурцієва.

29-річний Микита Пєньков у 2023-му працював в Окремому батальйоні охорони та конвоювання підозрюваних та обвинувачених Управління внутрішніми справами по Ставрополю. Підрозділ займається охороною, супроводом і конвоюванням підозрюваних під час слідства та судового процесу. Десять років тому служив у ВДВ. Хлопець перебуває у чорному списку Центрального банку Росії – за підозру у відмиванні грошей. За словами сусідів, Микита був дивним, але ввічливим, пересувався виключно на таксі,

– наводять дані росіяни.



Заур Гурцієв / РосЗМІ



Микита Пєньков / РосЗМІ

До поліції Пєньков працював технологом на Ставропольському пивоварному заводі. Та чим зайнявся опісля – неясно. На момент підриву він ніде не працював, принаймні офіційно.

Пєньков ніс вибуховий пристрій у сумці та привів його в дію, спеціально підійшовши максимально близько до Гурцієва. Імовірно, бомба була саморобною та не мала оболонки. Тож уламків не лишилося. Потужність нібито складала 200 або 300 грамів у тротиловому еквіваленті.

Та є й інша версія – відповідно до неї, бомбу активували дистанційно. Вдома у Пєнькова не знайшли вибухівки. Тож, можливо, він не знав, що несе у сумці.

Росіяни забрали на експертизу два телефони Пенькова, щоб зрозуміти, чи домовлялися чоловіки про зустріч 29 травня.

Слідчий комітет Росії підтвердив, що Гурцієва убив його знайомий. А вибух стався після використання саморобного вибухового пристрою.