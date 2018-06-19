Завадити звільненню Сенцова може зрив переговорів Трампа і Путіна, – експерт

Дії президента Росії Володимира Путіна щодо звільнення Олега Сенцова залежать від багатьох факторів. Готується зустріч двох президентів – Трампа і Путіна. Одним із елементів підготовки до цієї зустрічі, цілком можливо, буде вирішення долі Сенцова.

Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Зокрема, зазначає політолог, обережний оптимізм вселяє те, що готується певна дорожня карта по Сенцову між двома омбудсменами – це питання вдалося "інтернаціоналізувати". Є сподівання, що вдасться досягнути якогось спільного знаменника, щоб витягнути з полону Сенцова.

Більш детально про шанси на звільнення Олега Сенцова в матеріалі: Звільнити Сенцова: чи відпустить Путін українського бранця?

Питання звільнення Сенцова, говорить Кулик, стоїть на порядку денному багатьох міжнародних самітів за участю Росії – в тому числі, діалогу між Росією і ЄС, Росією і США. Про це говорили глави МЗС "нормандської четвірки" під час нещодавньої зустрічі. Плюс відбувається чергова спроба встановити контакт між Вашингтоном і Москвою, налагодити новий діалог між ЄС і Росією.

Погіршення здоров’я Сенцова, його остання зустріч з друзями в колонії вказують на те, що починаються незворотні процеси. І зараз стоїть питання життя і смерті Сенцова. Не допустити летального завершення для Росії вже стає актуальним питанням. Незважаючи на ускладнення стосунків Путіна з колективним Заходом, є імовірність, що Сенцова обміняють чи помилують,

– розповідає Кулик.

Втім, на його думку, не треба переоцінювати питання наших заручників, як би це цинічно не звучало.

"В глобальних переговорах Росії з США і ЄС заручники Кремля – фонові варіації. Путін хотів би покращити діалог з США, але при цьому винести за дужки питання прав людини в Росії і окупованому Криму. А за це він видасть Сенцова. Тобто порядок денний сформуємо так, щоб Захід не згадував про порушення прав людини, демократичних норм і свобод в Росії і Криму. Такі торги можливі, швидше за все, Кремль саме так їх і веде", – говорить Віталій Кулик.

Однак, наголошує політолог, Путін – абсолютний самодержець, і на його рішення можуть вплинути ірраціональні фактори. Завадити звільненню Сенцова, на його думку, може зрив переговорів Трампа і Путіна, які попередньо заплановані на літо, а також відсутність реального результату в рамках Мінського і Нормандського форматів. Вплинути на рішення російського президента можуть також неготовність Європи остаточно вирішити питання з будівництвом газопроводу "Північний потік-2" або ж нові навчання НАТО.

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби.



14 червня Європарламент схвалив резолюцію, в якій зажадав, щоб російська влада "негайно і беззастережно" звільнила незаконно засудженого українця Олега Сенцова і "всіх інших незаконно затриманих у Росії і на Кримському півострові" громадян України. 38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він підняв питання українських політв'язнів. Проте 15 червня у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.