Завадив вивезти ліс: під Києвом троє осіб, серед яких поліцейський, побили лісничого

Троє осіб, один з яких виявився поліцейським, намагалися незаконно вивезти ліс в Іванківському районі, що на Київщині. Зробити це їм перешкоджав місцевий лісничий.

До нардепа Олега Берегового з проханням допомогти притягнути до відповідальності правопорушників звернувся помічник лісничого. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

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Інцидент трапився 7 вересня. Під час здійснення своїх посадових обов'язків лісничий помітив автомобіль з причепом, який був завантажений свіжоспиляною деревиною. Чоловік зупинив транспорт, аби перевірити її походження.

Спочатку троє осіб, які перебували у машині, намагалися домовитися з працівником лісництва. Коли зрозуміли, що не вдасться, побили його й втікаючи, переїхали ногу. Причеп з деревиною залишили на місці.



Правопорушники втекли, залишивши причеп з деревиною

Потерпілий вже звернувся до лікарні та правоохоронних органів. Проте, як зазначив Береговий, з'явилася інформація, що один з правопорушників є співробітником поліції.