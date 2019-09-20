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      Завадив вивезти ліс: під Києвом троє осіб, серед яких поліцейський, побили лісничого

      42 Читать новость на русском
      Фото з місця події
      Фото з місця події / Соцмережі

      Троє осіб, один з яких виявився поліцейським, намагалися незаконно вивезти ліс в Іванківському районі, що на Київщині. Зробити це їм перешкоджав місцевий лісничий.

      До нардепа Олега Берегового з проханням допомогти притягнути до відповідальності правопорушників звернувся помічник лісничого. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

      До теми: Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу

      Інцидент трапився 7 вересня. Під час здійснення своїх посадових обов'язків лісничий помітив автомобіль з причепом, який був завантажений свіжоспиляною деревиною. Чоловік зупинив транспорт, аби перевірити її походження.

      Спочатку троє осіб, які перебували у машині, намагалися домовитися з працівником лісництва. Коли зрозуміли, що не вдасться, побили його й втікаючи, переїхали ногу. Причеп з деревиною залишили на місці. 

      Під Києвом побили лісничого
      Правопорушники втекли, залишивши причеп з деревиною

      Потерпілий вже звернувся до лікарні та правоохоронних органів. Проте, як зазначив Береговий, з'явилася інформація, що один з правопорушників є співробітником поліції. 

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      Теги: Новини Києва Новини України Поліція
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