Лікарні заповнені на 82%: в ОДА Харкова розповіли про моторошну статистику COVID-19

Харківська область опинилась на 1 місці серед регіонів з найбільшим рівнем нових випадків COVID-19: інфікованих – майже 1 тисяча людей за добу. Більшість з них у самому Харкові.

Щоб покращити стан навантаженості лікарень, з 1 жовтня у регіоні запрацює ще 2 медичні заклади для COVID-пацієнтів. Вони вже були у резерві.

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Як заявив директор департаменту охорони здоров'я Обласної держадміністрації Харкова Максим Хаустов, якщо ситуація буде погіршуватися, то з резерву можуть вивести ще й госпіталь ветеранів війни.

Якщо казати про лікарні, які розташовані в Харкові, я маю на увазі і обласні, і міські, їх завантаженість складає 82%. Максим Хаустов Директор департаменту охорони здоров'я ХОДА

Зверніть увагу, що кількість заповненості ліжок у всьому регіоні становить 60%, а у місті – 90%. Водночас бувають дні, коли окремі лікарні заповнені на 100%.

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За добу 28 вересня в Харківській області виявили 976 нових випадків інфікування.

Через це у місті виникли чутки, нібито вибори мера Харкова, які мають провести 31 жовтня, можуть перенести або ж скасувати.

Однак Микола Зінченко пояснив, за яких насправді умов це може трапитись.

Через швидкі темпи поширення недуги, очільник МОЗ заявив, що у Харківській області можуть ввести обмеження червоної зони адаптивного карантину.



Як вберегтись від коронавірусу / Дані ВООЗ / Інфографіка 24 каналу