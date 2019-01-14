Заважають Труханову: чому Одеса лідирує в сумному рейтингу нападів на активістів

Корупційна справа, за яку зараз судять мера Одеси Геннадія Труханова, не єдина, яку проти нього порушено. У НАБУ – така ще одна, як мінімум. Активісти ж і журналісти називають факти для десятків проваджень.

Труханова звинувачують в покриванні і організації незаконних забудов, а також загальній криміналістичній атмосфері в місті.

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Це одеський мер разом із дружиною президента Мариною Порошенко вишивають рушник на день вишиванки торік у травні. Першу леді анітрохи не турбує той факт, що детективи НАБУ на той час уже знайшли докази того, що Генадій Труханов прокручував корупційні оборудки з купівлею будівлі заводу "Краян". Йому вже вручили підозру. А за кілька днів – справу зі всіма доказами передали до суду.



Марина Порошенко та Геннадій труханов на одному заході



Мер Одеси вишиває рушник разом із дітьми

Міський голова, за версією слідства, купив для міськради будівлю заводу за вдвічі завищеною ціною – 185 мільйонів гривень. При цьому, кілька разів обманув депутатів. Зараз цю справу розглядає одеський Малиновській суд. Мер Одеси поводиться самовпевнено і зухвало. А журналісти замість відповіді на незручні питання дістають від нього та його охорони штурханів. Так само отримав стусанів журналіст "ВВС", який розказав про лондонську нерухомість і офшори Труханова.

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Його люди застосовують силу постійно, переконує одеський активіст Віталій Устименко. Його особисто не раз виштовхували з приміщення одеської міськради представники напівлегальної муніципальної варти за спроби привернути увагу до оборудок команди мера. Тітушки Труханова побили і виштовхали Устименка навіть з суду, де мера обирали запобіжний захід. Їх під суд привезли спеціально з Одеси.

А коли суд відмовив НАБУ в арешті одеського мера і відпустив на поруки, вже наступного ж дня він ухвалив нове скандальне рішення.

Труханова випускають з СІЗО і він проводить сесію, на якій 3,5 гектари території узбережжя на схилах віддає в приватні руки під забудову,

– розповів очільник одеського осередку Автомайдану Віталій Устименко.

Одеса нині лідирує в сумному рейтингу нападів на активістів. І за цими атаками теж стоїть міський голова – каже Устименко. Бо вони заважають Труханову ухвалювати незаконні рішення. Місцева прокуратура ігнорує усі заяви, де фігурує прізвища мера.

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Так було і зі справою, що стосувалась трагедії у таборі "Вікторія". Там згоріло троє дітей. Ремонт приміщень робили через фірми-прокладки, які не дотримались елементарних вимог пожежної безпеки. І мер не міг цього не знати, коли пафосно разом з президентом "Вікторію" відкривав.

Протягом року табір працював без жодних дозвільних документів, фактично, до приїзду президента. І коли Труханов відправляв дійтей за його підписом відпочивати в табір "Вікторія" він не міг не знати, що табір не введений в експлуатацію,

– наголосила журналіст-розслідувач Слідство.Інфо Євгенія Моторевська.

"Ні одна людина із тих, хто відповідали за проектування будівництво об'єкту, ні один чиновник не поніс відповідальності. Не відсторонений ніхто із чиновників міськради. Вони ходять на роботу і далі", – стверджує журналіст-розслідувач Слідство.Інфо Віталій Устименко.

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Окрім справи "Краяна", прізвище Труханова фігурує ще в одному кримінальному провадженні НАБУ. Воно стосується приватизації Одеського аеропорту. Та попри гучні звинувачення, попри скандал з двома паспортами Труханова, російським і грецьким, які знайшли журналісти – мер і досі почувається напрочуд упевнено. Він не відсторонений і продовжує хазяйнувати в Одесі. Кажуть – він зручний для Петра Порошенка, на носі в якого – президентські вибори. А напередодні виборів коней на переправі не міняють.

Відео: що відомо про Геннадія Труханова?

Нагадаємо, мера Одеси Геннадія Труханова звинувачують у заволодінні коштами місцевого бюджету. Протягом 28 вересня – 3 жовтня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили обвинувальний акт восьми підозрюваним у справі крадіжки державних коштів під час купівлі будівель одеського заводу "Краян". Серед них – і чинний мер Одеси Геннадій Труханов.



Їх дії кваліфікували як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах; Директора приватної компанії також звинувачують у фіктивному підприємництві та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.