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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Завдання Росії – повернути Донбас в Україну, але на специфічних умовах, – політолог

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Пседореспубліки на Донбасі для Кремля перетворилися на "валізу без ручки", – Бондаренко
Пседореспубліки на Донбасі для Кремля перетворилися на "валізу без ручки", – Бондаренко / Соцмережі

Сьогодні Кремль не знає, що робити із псевдоутвореннями на Донбасі, хоча щороку виділяє на них величезні гроші з власного бюджету.

Таку думку висловив політолог і історик Кость Бондаренко, передає "Главред".

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За його словами, для Кремля утворені на Донбасі так звані "ДНР" і "ЛНР" давно перетворилися на "чемодан без ручки".

Як пояснює експерт, приєднати псевдореспубліки на Донбасі Росія не може, а визнати незалежність – й поготів.

"Щороку ці утворення "з'їдають" з російського бюджету близько 4 мільярдів доларів. Тому завдання Росії – повернути їх в Україну, але на специфічних умовах. Україна це розуміє, відтак намагається якомога довше затягувати цей процес", – зауважив він.

До слова, за перший рік війни, 2014-й, на Донбасі було ліквідовано близько 1 тисячі 700 військових з Росії.  

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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