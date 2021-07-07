У селі Девладове, що у Дніпропетровській області, правоохоронці затримали 28-річного Сергія Федотова. Його підозрюють у завданні ножових ран 2-річному хлопчику.

Правоохоронцям вдалося спіймати чоловіка, який 7 липня вдарив ножем маленького хлопчика.

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Чоловіка, який порізав дитину, затримали

Затримали 28-річного Сергія Федотова у селі Девладове Дніпропетровської області. Раніше він завдав 2-річній дитині тяжкі тілесні ушкодження, після чого зник з місця злочину.

Зловмисник ховався на горищі одного із покинутих будинків у тому ж селищі, де й стався злочин.

Наразі Федотова доставили до поліцейського відділку. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У поліції зазначили, що шукав нападника весь особовий склад районної та міської поліції. Правоохоронці спільно з кінологами опрацювали місцевість та прилеглу до місця злочину територію. Вони перевірили всі можливі шляхи відходу зловмисника, закинуті будівлі, лісосмуги.



На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який жорстоко порізав 2-річного хлопчика / Фото телеграм demonkr

Деталі трагічного інциденту