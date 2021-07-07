На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який жорстоко порізав 2-річного хлопчика
Джерело:Нацполіція
У селі Девладове, що у Дніпропетровській області, правоохоронці затримали 28-річного Сергія Федотова. Його підозрюють у завданні ножових ран 2-річному хлопчику.
Правоохоронцям вдалося спіймати чоловіка, який 7 липня вдарив ножем маленького хлопчика.
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Чоловіка, який порізав дитину, затримали
Затримали 28-річного Сергія Федотова у селі Девладове Дніпропетровської області. Раніше він завдав 2-річній дитині тяжкі тілесні ушкодження, після чого зник з місця злочину.
Зловмисник ховався на горищі одного із покинутих будинків у тому ж селищі, де й стався злочин.
Наразі Федотова доставили до поліцейського відділку. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У поліції зазначили, що шукав нападника весь особовий склад районної та міської поліції. Правоохоронці спільно з кінологами опрацювали місцевість та прилеглу до місця злочину територію. Вони перевірили всі можливі шляхи відходу зловмисника, закинуті будівлі, лісосмуги.
На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який жорстоко порізав 2-річного хлопчика / Фото телеграм demonkr
Деталі трагічного інциденту
- 7 липня до поліції звернулася жителька Девладового. Вона розповіла правоохоронцям, що її колишній співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми 2 і 7 років і погрожує розправою.
- Чоловік зв'язав дітей скотчем і завдав маленькому хлопчику кілька ножових поранень у шию та спину.
- Дитину у важкому стані доставили в реанімацію, його стан критичний.
- Сам нападник втік і почав переховуватись.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.