Завдяки аналізу ДНК: вбивцю 86-річної жінки вдалося знайти через 20 років після злочину

У Великій Британії за допомогою ДНК встановили особу чоловіка, який пограбував і побив 86-річну жінку, у результаті чого вона померла. Злочин трапився ще 20 років тому.

Два десятки років справа залишалася нерозкритою. Все змінила ідентифікація на ручці сумки жертви ДНК її нападника.

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У Британії через роки після злочину знайшли вбивцю

У Лондоні встановили особу чоловіка, який пограбував і сильно побив 86-річну Хільду Локерт. Злочин стався 20 років тому.

Нападнику Джуніору Янгу тоді було всього 18 років. Пенсіонерку після його нападу доставили до лікарні з важкими травмами, переломом ноги та болем у стегні. Через два тижні жінка померла.

Хлопець викрав у Локерт гаманець із 15 фунтами стерлінгів, сумку і квиток на автобус. Через декілька тижнів після інциденту, у червні 2001 року, Янга арештували. Однак невдовзі зловмисник вийшов на волю через недостатність доказів щодо його причетності до нападу.

Чоловіка затримали, він у скоєному зізнався

Лише у 2021 році справу вдалося розкрити – все завдяки аналізу ДНК. Вже 39-річного нападника звинуватили у пограбуванні та ненавмисному вбивстві. Спершу він заперечував, що причетний до злочину.

Ви хочете, щоб ми вважали, що ви якимось чином контактували з грабіжником, і він приніс вашу ДНК, щоб пограбувати Локерт, і поклав вашу ДНК на ручку її сумки,

– сказав у суді прокурор.

Згодом чоловік таки зізнався у злочині та ще у 2 інших пограбуваннях, які скоїв до та після нападу на Хільду Локерт.