Завдяки серіалу: через 55 років пожиттєво засуджених виправдали у справі вбивства Малкольма Ікса

21 листопада 2021 , 05:58
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Джерело:

Associated Press

У США провели повторне розслідування вбивства активіста Малкольма Ікса. За цей злочин до довічного ув'язнення засудили 3 чоловіків у 1966.

І от через 55 років 2 із них суд у Нью-Йорку визнав невинуватими. А допоміг у цьому, що цікаво, популярний серіал від Netflix.

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Як сучасний серіал допоміг у розслідуванні вбивства 1965 року

У березні 1966 року 3 людей — Мухаммада Азіза, Халіла Іслама та Муджахіда Абдул Халіма (Томаса Хагана) — визнали винними у вбивстві афроамериканського активіста Малкольма Ікса. Усіх 3 засудили до довічного ув'язнення.

  • Примітно, що ще тоді Томас Хаган заявляв про свою причетність до вбивства, але заперечував причетність інших двох. Азіз та Іслам також стверджували, що нічого до вбивства Ікса не мають.
  • У прокуратури не було речових доказів, які б пов'язували цих чоловіків зі злочином, ба більше, у них начебто було й алібі. А проте суд визнав їх винними.

І от через 55 років після винесення вироку (1966 року) Азіза та Іслама виправдали.


Затримання підозрюваного у вбивстві Малкольма Ікса / Фото AP

Справу почали повторно розглядати, коли на платформі Netflix у 2020 році вийшов документальний мінісеріал "Хто вбив Малкольма Ікса?" У ньому експерти переконливо доводили, що справжні вбивці втекли.

  • Повторне розслідування показало, що у Федерального бюро розслідувань були документи, які вказували на інших підозрюваних. 
  • Також нарешті підтвердили алібі Азіза (він сидів вдома з травмою ноги на момент убивства).
Зверніть увагу: ані Мухаммад Азіз, ані Халіл Іслам не сиділи у в'язниці досі. Першого випустили у 1985 році, другого – через 2 роки. Перший при цьому досі живий, а другий – помер у 2009. Третього фігуранта справи, Томаса Хагана, не виправдали, але він також достроково вийшов з в'язниці у 2010 році.

Що слід знати про Малькольма Ікса

  • Малькольм Ікс (справжнє прізвище – Літтл) був популярним афроамериканським активістом у США.
  • До 1964 року числився членом організації "Нації ісламу", яка пропагувала перевагу афроамериканців над білими.
  • Згодом Ікс змінив позицію, і став виступати проти будь-якого расизму.
  • Застрелили чоловіка у лютому 1965 року – у його тілі нарахували 21 поранення.
Автор: Олесь Друкач