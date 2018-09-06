Завдяки чому Apple не буде схожим на більшість Android-смартфонів у 2019 році

Жоден із іPhone, які буде випущено у 2019 році, не буде оснащено сканером відбитків пальців, вбудованим у дисплей. Натомість для аутентифікації користувачів тут використовуватиметься лише TrueDepth-камера, яка відповідає за роботу інтерфейсу Face ID.

Таку заяву зробив аналітик Мін-Чі Куо, передає AppleInsider.

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За його словами, причиною такого кроку може стати небажання Apple робити iPhone схожим на Android-смартфони.

Як підкреслює фахівець, річ у тім, що конкуренти компанії Samsung та інші виробники є занадто зацікавленими у встановленні сканера у дисплей. Зокрема, такий sнтерес спровоковано успіхом Vivo X21, який став першим смартфоном з подібною технологією.

Відтак, прогнозується, що у 2019 році вбудованим у дисплей дактилоскопічний сенсором буде обладнано більшість Android-флагманів. А на фоні масового інтересу вартість необхідних комплектуючих знизиться, щоправда якість розпізнавання збільшиться за рахунок ультразвукових технологій.

До слова, до числа перших смартфонів з наекранним сканером може увійти Samsung Galaxy S10, презентація якого очікується в першому кварталі 2019 року.

До слова, 12 вересня у штаб-квартирі Apple у Купертіноr компанія Apple проведе презентацію нових моделей смартфонів iPhone.