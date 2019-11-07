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      Завдяки чому можуть зрости зарплати в Україні: Милованов назвав два сценарії

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      "Є два сценарії": Милованов розповів, як можуть зрости зарплати українців у найближчі роки
      "Є два сценарії": Милованов розповів, як можуть зрости зарплати українців у найближчі роки / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні існує кілька варіантів зростання зарплат в Україні, які розробило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Але передусім мовиться про базовий і оптимістичний сценарії.

      Як зауважив міністр економіки Тимофій Милованов у коментарі ресурсу "Обозреватель", у базовому прогнозі на 2022 рік закладено середню зарплата в розмірі 16 047 гривень, а в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч гривень.

      Зверніть увагу! Середня зарплата в Україні зростатиме: прогноз до 2022 року

      Але важливо, що в оптимістичному сценарії курс гривні буде значно вищим. Якщо в базовому сценарії на наступний рік ми ставимо 27 гривень за долар, то в оптимістичному можемо ставити 24 – 25 гривень за долар. Тобто люди на ці 16 або 12 тисяч гривень (12 497 – середня зарплата, закладена на 2020 рік – 24 канал) зможуть купувати набагато більше,
      – підкреслив чиновник.

      Милованов додає, що різниця в прогнозах залежить від кількості інвестицій, які вдасться залучити до України.

      "В оптимістичному сценарії ми прогнозуємо більше надходження інвестицій. Коли заходять інвестиції в Україну, курс долара падає, а гривня стає більш цінною. Так, українці можуть за ту саму зарплату купувати більше товарів", – зазначає міністр.

      За його словами, розрахунки Мінекономіки базуються на макроекономічних моделях: враховується зростання продуктивності праці, інвестицій, накопичення капіталу, розвиток інфраструктури тощо.

      "Потрібно і медіанну зарплату дивитися, і мінімальну, і розподіл, і коефіцієнт бідності – так званий коефіцієнт Джині. Адже може бути у всіх зарплата по 15 тисяч гривень, а може бути у одного нуль, а в іншого – 30 тисяч, і тоді середня також становитиме 15 тисяч", – констатував він.

      Цікаво! Як зростатиме українська економіка в 2020 році: прогноз від Милованова

      Також Милованов пообіцяв у майбутньому показувати коефіцієнти – що Мінекономіки прогнозує та що буде робити, аби зменшувати нерівність серед населення (у 10% населення є все, а в інших нічого немає). 

      Що відомо про нинішній рівень зарплат в Україні

      Сьогодні розмір мінімальної зарплати становить 4173 гривні. З 1 січня 2020 року мінімальна зарплатня має досягти позначки у 4723 гривні у місяць або 28,31 гривні за годину.

      По Україні ж люди в середньому заробляють 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Скільки у середньому заробляли українці упродовж останніх 6 років / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Зарплата Мінімальна зарплата Тимофій Милованов Міністерство економічного розвитку і торгівлі Гроші
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