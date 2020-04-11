Завдяки карантину в Індії зник смог і люди змогли побачити Гімалаї: зворушливі фото

Після десяти днів карантину в Індії багато людей змогли побачити те, чого не бачили вже понад десять років. Саме завдяки карантину очистилося повітря і мешканці штату Пенджаб, наприклад, побачили хребет Гімалаїв, розташованих за понад 100 кілометрів.

Індійці почали ділитися в соцмережах фотографіями з видом на гори, що було б неможливим, якби не карантин: зупинилися багато заводів, транспорт, і над містами зник смог.

До слова В Індії залізничні вагони перетворюють на лікарні

Зауважимо, за офіційними даними, у Нью-Делі рівень забруднення повітря PM10 у перший день карантинних обмежень зменшився на 44%. Загалом покращення якості повітря зафіксували у 85 містах Індії лише за перший тиждень загальнонаціонального карантину.

"Навіть найгірша криза може мати позитивні побічні ефекти", – написав один з користувачів твіттера.

Amazing.

With clear air some Indians can now see the Himalayas for the first time in decades.

Even the worst of crisis may have positive side effects. pic.twitter.com/1Pi1gcZAWL — Erik Solheim (@ErikSolheim) April 11, 2020

Краса у період карантину: дивіться фото з соцмереж

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight #punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R — TjSingh (@covsinghtj) April 3, 2020

The mighty Himalayas are now visible from Pathankot, Punjab. Thanks to super visibility and no pollution.



What an incredible sight! pic.twitter.com/dY4AI9ZvXa — Paras (@parasrishi) April 4, 2020

Himalayas visible from Jalandhar for the first time



Nature Reloaded pic.twitter.com/z07owheLjC — B S Bedi (@Road2India) April 3, 2020



У деяких містах люди вперше за 30 років побачили гори



Індійці півночі країни залюбки діляться краєвидами, яких не було б без карантину

Ситуація з коронавірусом в Індії: станом на 11 квітня в країні зафіксовано 7 600 випадків коронавірусу, з них 249 – смертельні.

Індія та коронавірус: як закрити мільярд людей на карантин – читайте у матеріалі 24 каналу.