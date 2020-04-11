Завдяки карантину в Індії зник смог і люди змогли побачити Гімалаї: зворушливі фото
Після десяти днів карантину в Індії багато людей змогли побачити те, чого не бачили вже понад десять років. Саме завдяки карантину очистилося повітря і мешканці штату Пенджаб, наприклад, побачили хребет Гімалаїв, розташованих за понад 100 кілометрів.
Індійці почали ділитися в соцмережах фотографіями з видом на гори, що було б неможливим, якби не карантин: зупинилися багато заводів, транспорт, і над містами зник смог.
До слова В Індії залізничні вагони перетворюють на лікарні
Зауважимо, за офіційними даними, у Нью-Делі рівень забруднення повітря PM10 у перший день карантинних обмежень зменшився на 44%. Загалом покращення якості повітря зафіксували у 85 містах Індії лише за перший тиждень загальнонаціонального карантину.
"Навіть найгірша криза може мати позитивні побічні ефекти", – написав один з користувачів твіттера.
Краса у період карантину: дивіться фото з соцмереж
У деяких містах люди вперше за 30 років побачили гори
Індійці півночі країни залюбки діляться краєвидами, яких не було б без карантину
Ситуація з коронавірусом в Індії: станом на 11 квітня в країні зафіксовано 7 600 випадків коронавірусу, з них 249 – смертельні.
Індія та коронавірус: як закрити мільярд людей на карантин – читайте у матеріалі 24 каналу.
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