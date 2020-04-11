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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Завдяки карантину в Індії зник смог і люди змогли побачити Гімалаї: зворушливі фото

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      У Індії через карантин багато людей вперше побачили Гімалаї / Фото з соцмереж

      Після десяти днів карантину в Індії багато людей змогли побачити те, чого не бачили вже понад десять років. Саме завдяки карантину очистилося повітря і мешканці штату Пенджаб, наприклад, побачили хребет Гімалаїв, розташованих за понад 100 кілометрів.

      Індійці почали ділитися в соцмережах фотографіями з видом на гори, що було б неможливим, якби не карантин: зупинилися багато заводів, транспорт, і над містами зник смог.

      До слова В Індії залізничні вагони перетворюють на лікарні

      Зауважимо, за офіційними даними, у Нью-Делі рівень забруднення повітря PM10 у перший день карантинних обмежень зменшився на 44%. Загалом покращення якості повітря зафіксували у 85 містах Індії лише за перший тиждень загальнонаціонального карантину.

      "Навіть найгірша криза може мати позитивні побічні ефекти", – написав один з користувачів твіттера.

      Краса у період карантину: дивіться фото з соцмереж

       

       

       

       

       

       


      У деяких містах люди вперше за 30 років побачили гори


      Індійці півночі країни залюбки діляться краєвидами, яких не було б без карантину

      Ситуація з коронавірусом в Індії: станом на 11 квітня в країні зафіксовано 7 600 випадків коронавірусу, з них 249 – смертельні. 

      Індія та коронавірус: як закрити мільярд людей на карантин – читайте у матеріалі 24 каналу.

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