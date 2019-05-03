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      Завдяки мужності одеситів по Одесі зараз не їздять російські танки

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      За 5 років реальні винуватці в загибелі людей так і не покарані
      За 5 років реальні винуватці в загибелі людей так і не покарані / Слово і Діло

      5-та річниця подій в Одесі 2 травня. Але справжні винуватці так і не були покарані.

      5 років тому ми відбили місто від російського агресора. Не допустили повторення "донецького сценарію" по створенню так званої "ОНР". Бойовики мали знищити проукраїнські сили та далі захопити адмінбудівлі і проголосити окрему "республіку" після проведення референдуму.

      Завдяки мужності одеситів по Одесі зараз не їздять російські танки та не прилітають снаряди.

      Але держава Україна висновки не зробила. Містом продовжують керувати росіяни, а проросійські збіговиська проходять безперешкодно та часто за сприяння поліції. В цей же час значна частина місцевих медіа продовжує транслювати російську пропаганду.

      День української перемоги затьмарює проросійський реванш. І цей реванш – паплюження пам'яті загиблих за українську Одесу Ігора Іванова та Андрія Бірюкова. Ці люди точно віддали свої життя недарма. Але поки рано ставити крапку в історії по прагненням Росії захопити Одесу.

      Автор: Сергій Стерненко
      Джерело: Facebook

      Читайте також: П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано та чого очікувати в Одесі?

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики
      Джерело: Facebook
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