"Завелася паршива вівця": у МВС бурхливо відреагували на втечу екс-патрульного з Харкова до РФ

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що вчинок колишнього харківського патрульного Дениса Кучеренка є одиночний, відтак він не стосується всіх працівників поліції. Щоправда, самого зловмисника у відомстві назвали "паршивою вівцею", яка, як і решта подібних покидьків і зрадників, знайшла собі прихисток у країні-агресорі.

Раніше 24 канал повідомляв, що колишній патрульний з Харкова Денис Кучеренко, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень (хабар і вимагання), ще під час слідчих дій щодо цього злочину втік на територію Росії, а нещодавно ще й отримав громадянство країни-агресора.

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Інцидент уже прокоментували у Міністерстві внутрішніх справ. За словами радника очільника відомства Зоряна Шкіряка, нічого в цьому дивного немає, оскільки в Росії зазвичай збираються всі покидьки та всі зрадники, що тікають з України. Як підкреслив він, зокрема, таке спостерігається упродовж останніх років, передає "Прямий".

На жаль в родині – не без виродків, і серед 130 тисяч порядних, чесних і відданих своїй справі та служінню народу України завелася паршива вівця. Цей покидьок справді був задокументованим. У квітні його звільнили з лав патрульної поліції, і він перебував під слідством прокуратури за вимагання та хабар. Безумовно, мовилося про ймовірний тюремний термін. Мабуть, він ухвалив для себе рішення втекти у "Мордор",

– зауважив Шкіряк.

Крім того, він вважає, що цей випадок на свій бік перекрутить російська пропаганда.

"Безумовно, вони будуть у звичному для них ключі, зі свого боку, як у королівстві кривих дзеркал, подавати цю інформацію. Але істина – одна. Ця паршива вівця, яка, на превеликий жаль, певний час перебувала в українській патрульній поліції, і була виявленою та задокументованою. Сьогодні він – там", – зазначив радник МВС.

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Водночас Шкіряк наголосив, що це людський фактор.

"Ми пишаємося тими 130 тисячами українських поліцейських, які сьогодні продовжують віддано служити справі та захищають права і свободи українських громадян", – підсумував він.