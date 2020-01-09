Завербований спецслужбами Росії харків’янин хотів підірвати українського бійця: фото, відео

Контррозвідка СБУ попередила замах на вбивство одного з колишніх бойових командирів ЗСУ. Замах організували російські спецслужби, залучивши харків’янина, який раніше проходив військову службу у Нацгвардії.

Завдання харків’янин отримав під час короткотермінового візиту до Росії, повідомили у пресслужбі СБУ.

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З російськими кураторами чоловік спілкувався через мобільний месенджер. За вбивство колишнього командира йому обіцяли грошову винагороду.



Харків’янин намагався підірвати українського бійця у його квартирі

Голова СБУ Іван Баканов зазначив, що контррозвідці вдалося запобігти замаху, затримавши зловмисника з вибухівкою. Пристрій він хотів встановити у будинку, де проживає український командир.

СБУ бореться із загрозами у зародку, а не ліквідує наслідки,

– зазначив Баканов.

До слова, зловмисника раніше звільнили з військової служби в Нацгвардії через компрометувальні обставини.



Вибухівка несла загрозу життю мешканців всього будинку

Спецслужби країни-агресора планували помститися українському командиру за успішні операції проти незаконних збройних формувань так званих ДНР та ЛНР.

Що відомо про вибуховий пристрій

Його потужність становила пів кілограма тротилу. Пристроєм можна було керувати за допомогою радіосигналу з автомобільної сигналізації.

У випадку спрацювання пристрій створював загрозу для життя багатьох мирних жителів будинку.

Через підвищену небезпеку його транспортування пристрій знищили у дворі будинку.

За справою відкрили к римінальне провадження.

Затримання харків’янина, який намагався підірвати українського бійця: відео