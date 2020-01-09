Завербований спецслужбами Росії харків’янин хотів підірвати українського бійця: фото, відео
Контррозвідка СБУ попередила замах на вбивство одного з колишніх бойових командирів ЗСУ. Замах організували російські спецслужби, залучивши харків’янина, який раніше проходив військову службу у Нацгвардії.
Завдання харків’янин отримав під час короткотермінового візиту до Росії, повідомили у пресслужбі СБУ.
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З російськими кураторами чоловік спілкувався через мобільний месенджер. За вбивство колишнього командира йому обіцяли грошову винагороду.
Харків’янин намагався підірвати українського бійця у його квартирі
Голова СБУ Іван Баканов зазначив, що контррозвідці вдалося запобігти замаху, затримавши зловмисника з вибухівкою. Пристрій він хотів встановити у будинку, де проживає український командир.
СБУ бореться із загрозами у зародку, а не ліквідує наслідки,
– зазначив Баканов.
До слова, зловмисника раніше звільнили з військової служби в Нацгвардії через компрометувальні обставини.
Вибухівка несла загрозу життю мешканців всього будинку
Спецслужби країни-агресора планували помститися українському командиру за успішні операції проти незаконних збройних формувань так званих ДНР та ЛНР.
Що відомо про вибуховий пристрій
- Його потужність становила пів кілограма тротилу. Пристроєм можна було керувати за допомогою радіосигналу з автомобільної сигналізації.
- У випадку спрацювання пристрій створював загрозу для життя багатьох мирних жителів будинку.
- Через підвищену небезпеку його транспортування пристрій знищили у дворі будинку.
За справою відкрили к римінальне провадження.
Затримання харків’янина, який намагався підірвати українського бійця: відео