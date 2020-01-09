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      Завербований спецслужбами Росії харків’янин хотів підірвати українського бійця: фото, відео

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      Житель Харкова намагався підірвати українського бійця / ssu.gov.ua

      Контррозвідка СБУ попередила замах на вбивство одного з колишніх бойових командирів ЗСУ. Замах організували російські спецслужби, залучивши харків’янина, який раніше проходив військову службу у Нацгвардії.

      Завдання харків’янин отримав під час короткотермінового візиту до Росії, повідомили у пресслужбі СБУ.

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      З російськими кураторами чоловік спілкувався через мобільний месенджер. За вбивство колишнього командира йому обіцяли грошову винагороду.

      замах на вбивство
      Харків’янин намагався підірвати українського бійця у його квартирі

      Голова СБУ Іван Баканов зазначив, що контррозвідці вдалося запобігти замаху, затримавши зловмисника з вибухівкою. Пристрій він хотів встановити у будинку, де проживає український командир.

      СБУ бореться із загрозами у зародку, а не ліквідує наслідки,
      – зазначив Баканов.

      До слова, зловмисника раніше звільнили з військової служби в Нацгвардії через компрометувальні обставини.

      замах на вбивство
      Вибухівка несла загрозу життю мешканців всього будинку

      Спецслужби країни-агресора планували помститися українському командиру за успішні операції проти незаконних збройних формувань так званих ДНР та ЛНР.

      Що відомо про вибуховий пристрій

      • Його потужність становила пів кілограма тротилу. Пристроєм можна було керувати за допомогою радіосигналу з автомобільної сигналізації.
      • У випадку спрацювання пристрій створював загрозу для життя багатьох мирних жителів будинку.
      • Через підвищену небезпеку його транспортування пристрій знищили у дворі будинку.

      За справою відкрили кримінальне провадження.

      Затримання харків’янина, який намагався підірвати українського бійця: відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії СБУ Іван Баканов Новини Харкова Вибух Проросійські бойовики Кримінальні новини Нацгвардія
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