Завершення грудного годування: без травми для дитини і мами

В України питання грудного вигодовування оповите міфами. Часто це призводить до того, що дитина не отримує материнського молока, а мама піддає своє здоров’я серйозним ризикам. Не менш важливе питання завершення грудного вигодовування. До тижня підтримки грудного вигодовування ми ми підготували поради, які допоможуть без травм завершити годування грудьми.

Перш за все, варто опиратися на фізіологію, а не поради знайомих і родичів, які не мають під собою жодного підґрунтя. А також на власні потреби і особливості дитини. Набратися терпіння і виражати своїй дитині ще більше любові. І звісно ж – не забувати піклуватися про себе! Для мами цей процес теж нелегкий. Адже грудне вигодовування допомагає відчувати себе потрібною, це великий емоційний зв'язок з дитиною.

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На період завершення грудного вигодовування мамі варто знайти (якщо досі не знайшла) роботу чи хобі, в якому вона себе реалізовуватиме. Заручитися підтримкою рідних, у першу чергу чоловіка. Адже під час завершення гв (саме так скорочують грудне вигодовування) на нього впадуть нові обов’язки з догляду за дитиною. А також відпочивати. Якщо жінка самостійно виховує дитину, їй просто необхідно на цей період знайти помічників.

Коли завершувати грудне вигодовування?

За порадами МОЗ, ВООЗ та ЮНІСЕФ дитину треба годувати грудьми до 2 і довше років. Чому не встановлений чіткий термін? Тому, що кожна дитина має свої особисті потреби.

Пам’ятайте, до 6 місяців дитині необхідне лише материнське молоко! Ні соки, ні прикорм, ні навіть вода до 6 місяців немовлятку не потрібні. До року годування грудьми має відбуватися на вимогу дитини не рідше 1 разу в 3 години. Вночі теж. Після року кількість годувань грудьми залежить від бажання мами. Але, якщо годувати надто рідко, кількість молока суттєво зменшиться, адже процес лактації відбувається за принципом попит-пропозиція.

Коли завершувати гв вирішувати лише жінці

Ідеально завершувати грудне годування самовідлученням. Якщо враховувати антропологічні особливості людини, то це вік 6-7 років. На практиці ж діти самостійно (з допомогою батьків) відмовляються від гв у віці 2,5 – 3 років.

У цей період дитина починає усвідомлювати себе, як особистість. Щоб зрозуміти, чи досягла ваша дитина цього періоду розвитку – зверніть увагу, чи каже вона "я сам/сама". Ця фраза свідчить про бажання дитини бути самостійною, а отже можна безболісно прощатися з грудьми. Пам’ятайте, чітких вікових рамок немає і не може бути, діти розвиваються по різному. У залежності від обставин одна дитина відмовиться від гв у 2 роки, інша ж не захоче прощатися з грудьми і в 5 років.

Батьки можуть допомогти дитині підготуватися до самовідлучення. Наприклад, природнє батьківство передбачає спільний сон. Це потрібна та важлива практика для дитини і батьків. Однак в 1,5 роки дитину можна переводити у власне ліжко (у власну кімнату не швидше 3).

Для цього варто купити дитині нове ліжко, яскраву постіль і наголошувати на тому, що це її нове ліжко. Спочатку будьте готові до того, що малюк буде приходити у ваше ліжко під ранок. Це нормально, але вкладати на сон треба у дитяче ліжко. Також дуже важливо дотримуватися ритуалу перед сном: ванна, почистити зубки, почитати книжку, колискова. Перед сном важливо пройтися на вулиці, а от від активних ігор і мультиків краще відмовитися.

Коли дитина почне комунікувати з батьками, розповідайте їй, що вона вже доросла, що дорослі їдять дорослу їжу і скоро вона теж перестане отримувати груди. Але наголошуйте, що мама любитиме її, як і раніше, на ваші стосунки це ніяк не вплине.

З 3-річною дитиною можна вже домовитись про завершення гв. Використайте відомий психологічний прийом. Домовтеся, що мама дає груди ще 7 днів. На кожен з днів дитина може закреслювати клітинку в календарі чи клеїти наклейку. На 7 день малюк прощається з гв. І отримує за це приз. Так, це допустима практика, і це не є підкупом. Дитина відмовляється від чогось дуже важливого для себе, їй важко, але вона йде на це усвідомлено. Тож заохочувальний приз (іграшка, поїздка на море, морозиво) буде доречним.

Як відлучити від грудей

Якщо до самовідлучення мама чекати не хоче, є певні методи, як відлучити дитину від грудей без травм. Категорично не варто відлучати дитину до року. До цього часу материнське молоко вкрай важливе для малюка.

До року малюкові дуже потрібне мамине молоко

Після року варто встановити межі. Дитина повинна розуміти, що груди – це мамине тіло, і їй вирішувати, як ним розпоряджатися. Не дозволяйте дитині робити вам боляче, кусатися. Якщо до року годування відбувається на вимогу, тобто за потреби навіть на вулиці, то після року такої потреби немає. Чітко пояснюйте малюкові, що не зараз".

Не потрібно нервуватися чи кричати, встановіть зоровий контакт і говоріть чітко. Для дитини гв – це вияв любові. Тож, якщо ви зараз не готові дати дитині груди, покажіть йому любов іншим методом: обійми, поцілунки, спільна гра, тощо. І будьте готові до спротиву і криків, малюк має право виявляти власне розчарування. Це нормально.

Ближче до двох років можна починати поступово забирати ті годування, які найбільше дратують. Не варто починати завершення гв влітку чи взимку. У першому варіанті великий ризик ротавірусних інфекцій, у другому – ГРВІ. Під час хвороби грудне вигодовування – рятівна паличка для вас і малюка. Більше того, після завершення гв у дитини тимчасово знижується імунітет. Тож найкращим часом буде осінь і весна.

Перед завершенням грудного годування дитина має бути хоча б місяць здорова. Утримайтеся на цей час від переїздів, великих змін у житті дитини. Дуже неправильно буде віддати дитину в садок, піти на роботу чи народити другу дитину і паралельно з цим завершувати гв. Для максимально легкого прощання з грудьми дитина має перебувати у звичній обстановці і спокої.

Отже, щоб забрати одне годування треба виділити не менше 7 днів підряд. Якщо починати з обіднього сну, то дитина має обов’язково активно погуляти на вулиці і пообідати перед сном. Тоді спробуйте її вкласти: колихайте, співайте, гладьте. Спочатку може не вдаватися. Але, аби досягти результату – вам необхідна послідовність. Поки забираєте одне годування, життя дитини має бути доволі монотонне і сценарій має щодня повторюватися.

Спеціалісти радять спочатку забрати усі випадкові годування, тоді годування перед обіднім сном, тоді перед нічним, тоді нічні годування (тут без участі тата ніяк, будьте готові довго носити на руках, співати і вкладати), і аж тоді ранкове. Вночі дитина після року також не має потреби їсти, це потреба в увазі. А її можна надати і без грудей. З ранковим розпрощатися найлегше, тож його варто залишити тим мамам, які не хочуть повністю відлучати, але хочуть максимально зменшити кількість годувань.

Перед обіднім сном малюк має поїсти

Схема умовна, кожна сім’я може коригувати її під свої потреби. Після 1,5 року можна спокійно забирати ті годування, які приносять мамі дискомфорт, створюють незручність.

Чого категорично робити не можна

Як вже згадувалося зверху, грудне вигодовування пов’язане просто з тонною неправдивої інформації, яку дбайливі родичі і знайомі постійно намагаються порадити мамі немовлятка. Частину з цих порад категорично не можна робити.

Не можна приймати жодні гормональні чи інші ліки для припинення лактації. Хоча непрофесійні гінекологи можуть виписувати такі ліки, насправді вони призначені для жінок, в яких померли дітки під час пологів чи у перші дні, коли молоко вже прибуло. За звичайної лактації ці ліки шкідливі і непотрібні.

Часто можна почути пораду: помасти зеленкою, болотом, гірчицею і дитині груди стануть неприємні. Імовірно, це так. Але ви обезціните враз те, що для дитини було дуже важливо. Це може на завжди зіпсувати стосунки мами і дитини. Не варто також говорити, що груди захворіли, клеїти пластир. Дитина відчуватиме провину за собою. Через неї мамі погано. Це теж може мати негативний вплив на поведінку у дорослому віці.

Існує також думка, що дитину треба забрати від мами на час завершення лактації. Цього категорично робити не можна. По-перше, це небезпечно для мами, адже молоко у грудях все одно набиратиметься. По-друге, це неймовірна психологічна травма для малюка. Він одночасно втрачає усе, що для нього важливе. Мами поруч нема, бракує любові і підтримки. У важкі моменти (а саме таким і є період завершення гв) мама має бути поруч, дарувати любов і підтримку. Мама, тато і дитина повинні перейти цю складність разом, підтримуючи одне одного.

Коли завершуєш гв, треба перев’язати груди. Чули таку пораду? Це абсолютно садистський метод, неймовірно болісний і провокує злоякісні пухлини в грудях. У жодному разі не погоджуйтеся на таку процедуру.

Що насправді можна робити при грудному вигодовуванні

Часто жінки вирішують завершити грудне вигодовування через речі, яким воно не заважає.

Наприклад, треба пройти лікування. Практично від усіх хвороб можна підібрати ліки, які сумісні з гв. Справжній професійний лікар без проблем підбере і анестезію, і антибіотики. Рентген теж робити можна, просто варто зцідити молоко після процедури, а вже тоді годувати. Навіть операцію можна робити, просто необхідно мати запас молока для дитини вдома, а мамі в лікарні регулярно зціджуватися.

Жінка чекає другу дитину і лікарі кажуть, що при цьому не можна годувати. Лише в унікальних випадках грудне годування може призвести до переривання вагітності. При здоровій вагітності гв ніяк не заважає. А після народження другої дитини можна продовжувати годувати тандемом. Це допомагає старшій дитині перебороти ревнощі та адаптуватися до нових обставин у сім’ї.

Мама працює і їй треба у відрядження. Якщо дитина старша 1,5 року, кілька днів відсутності мами їй не страшні. Головне перед тим навчитися рідним вкладати малюка спати без грудей. Мамі ж треба зціджувати груди до м’якого стану. Найлегше це робити руками у теплому душі. Після повернення можна повертатися до звичного режиму годування. Це ж стосується короткотривалої відпустки батьків без дитини.

При грудному вигодовуванні мама навіть може дозволити собі трішки якісного алкоголю: 0,3 пива чи келих червоного сухого вина не зашкодять малюкові, адже в молоко потрапляють дуже незначні дози. Просто пити треба максимально задовго до годування. Якщо мама випила зайвого, їй просто треба зцідитися і пропустити одне годування. Звісно ж, зловживати не варто!

Часто завершити гв мама хоче не так через справді бажання завершити цей процес, а через загальну втому. Тож варто більше відпочивати, залишати малюка з чоловіком (батьками, нянею, друзями). Бувати більше часу без дитини. Займатися тим, що подобається. І звісно ж – дбати про своє здоров’я та психоемоційний стан. Адже просте завершення грудного годування не вирішить ці проблеми. А лише додасть нових складнощів.

Мамі необхідний якісний відпочинок

Що відбувається з грудьми після завершення

Не важливо – завершила мама годування за своїм бажанням чи після самовідлучення молоко може не зникнути раптово. Можливі нагрубання, дискомфорт та температура. У такому випадку варто підціджувати груди до м’якого стану один раз на добу. Робити частіше цього не варто, адже молоко буде продовжувати прибувати.

Якийсь час після завершення годування з грудей може виділятися молоко. До 1 року це нормально. Якщо ж це продовжується довше, жінці необхідно звернутися до мамолога. Одразу після завершення годування слід самій перевірити груди на наявність затвердінь. Якщо вони є, візит до мамолога не варто відкладати.

Чи втратять груди форму після завершення годування? У більшості випадків ні. Особливо, якщо завершення відбулося максимально плавно та без перев’язувань. Груди можуть дещо втрати форму після встановлення лактації, після завершення гв вони приходять у норму і набирають назад жирову масу. Наскільки вони повернуться у норму – залежить від генетики.

Аби підтримати груди у гарному стані важливо ще під час вагітності користуватися оліями від розтяжок і носити зручну білизну. Під час встановлення лактації не давати грудям перенаповнюватися, не травмувати їх масажами чи механічним зціджуванням. Продовжувати користуватися зволожуючими оліями, носити зручну білизну для годування, виконувати вправи для тонусу м’язів грудної клітки і обов’язково тримати сину рівно. Ніщо так не псує форму грудей, як сутулість.

Матеріал написаний на основі семінару з завершення ГВ, проведеного консультатном з гв Тамарою Анрєєвою.

Грудне годування – природній і прекрасний процес. Нехай його завершення пройде теж максимально природно і тоді це не буде травматично ні для мами, ні для дитини.