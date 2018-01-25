Завершилися зйомки фільму "Крути 1918": стала відома дата прем’єри

Події сторічної давнини на широкому екрані. Цього року в прокат вийде історичний екшн "Крути 1918". Це перший повнометражний фільм про легендарний бій студентів з більшовиками. Зйомки картини вже завершилися. Прем'єра в Україні відбудеться 6 грудня.

Холодна зима 1918 року. Кількатисячна армія імперської Росії впевнено суне на Київ. Визнавати незалежність УНР Москва не збирається. На захист молодої Української Народної Республіки стають зовсім юні хлопці – студенти університету Святого Володимира та українського народного університету.

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Перша сотня новоутвореного куреню Січових Стрільців відправляється зі столичного вокзалу на станцію Крути. Ця драматична історія – в основі однойменного художнього фільму – "Крути 1918". ЇЇ автор і сценарист Костянтин Коновалов виношував ідею 10 років – так його вразила хоробрість юнкерів.

Це не документальний фільм, це художній твір, але ми, звичайно, намагалися зробити точну відповідність. Те, що має відповідати у фільмі історичним подіям – воно відповідає. Наприклад виконання гімну студентами. Воно було на станції Крути, і ми це зняли,

– розповів сценарист фільму "Крути 1918" Костянтин Коновалов.

Історія Героїв Крут ще в студентські роки зворушила і актора Євгена Нищука, який зараз очолює міністерство культури. Каже, прем'єру фільму чекає з нетерпінням, бо у ньому частково збулася його мрія.

Не обійшлося у фільмі без зворушливої історії кохання – у молоду дівчину Софію закохуються 2 брати. На цьому любовному трикутнику закручується сюжет. А у масових сценах фатального бою і крутянців, і більшовиків грали справжні нацгвардійці. Працювали у лютих умовах – в сніг і мороз.

Держава на створення кінокартини дала 26 мільйонів гривень. Загальна вартість виробництва – 52 мільйони. У Держкіно кажуть, стрічка має всі шанси відбити вартість виробництва в прокаті. Фільм ще не вийшов на екран, а ним вже цікавляться за кордоном. Прем'єра в Україні відбудеться 6 грудня – у День збройних сил України.