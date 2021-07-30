Про це повідомили 29 липня. Отруйні спеції імпортувала в Україну фірма з Житомирської області.
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Яку отруту виявили
Інформацію про небезпеку спецій оприлюднили в Європейській системі оповіщення щодо харчових продуктів (RASFF). Там мовилося, що у виробництві спецій використовували компонент, який містить 2-хлоретанолу.
Ці спеції виробила польська компанія F.P.H. Krist. А завезла їх до України компанія "Смаки полісся", яка зареєстрована в місті Новоград-Волинський на Житомирщині.
Що потрібно робити при виявленні
У повідомленні Держпродспоживслужби закликали всіх операторів ринку вилучати з обігу згадані товари. Окрім цього написали, що при виявленні цих спецій у своєму асортименті, продавці мають протягом 2 днів повідомити про це в письмовій заяві.
Що це за речовина2-хлоретанол речовина, яка входить до функціональної групи хімічних речовин Галогідрин. Сполука є часто токсичною та канцерогенною.
Тобто вона може призвести до токсичного отруєння. Проте навіть, якщо його не буде, речовини може призвести до розвитку онкології.
Дані взяті з Вікіпедії.