В Україну завезли небезпечні спеції з Польщі: містять отруту

На Дніпропетровщині закликали вилучати з обігу спеції, які експортували з Польщі. Це пояснили тим, що в їх складі виявили отруйну речовину.

Про це повідомили 29 липня. Отруйні спеції імпортувала в Україну фірма з Житомирської області.

Схожий випадок Cмаколик з отрутою в Metro: у Харкові шукають небезпечне морозиво з Франції

Яку отруту виявили

Інформацію про небезпеку спецій оприлюднили в Європейській системі оповіщення щодо харчових продуктів (RASFF). Там мовилося, що у виробництві спецій використовували компонент, який містить 2-хлоретанолу.

Ці спеції виробила польська компанія F.P.H. Krist. А завезла їх до України компанія "Смаки полісся", яка зареєстрована в місті Новоград-Волинський на Житомирщині.

Що потрібно робити при виявленні

У повідомленні Держпродспоживслужби закликали всіх операторів ринку вилучати з обігу згадані товари. Окрім цього написали, що при виявленні цих спецій у своєму асортименті, продавці мають протягом 2 днів повідомити про це в письмовій заяві.

Що це за речовина 2-хлоретанол речовина, яка входить до функціональної групи хімічних речовин Галогідрин. Сполука є часто токсичною та канцерогенною.



Тобто вона може призвести до токсичного отруєння. Проте навіть, якщо його не буде, речовини може призвести до розвитку онкології.

Дані взяті з 2-хлоретанол речовина, яка входить до функціональної групи хімічних речовин Галогідрин. Сполука є часто токсичною та канцерогенною.Тобто вона може призвести до токсичного отруєння. Проте навіть, якщо його не буде, речовини може призвести до розвитку онкології.Дані взяті з Вікіпедії