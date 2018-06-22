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Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини

Завідувачку та доцента кафедри Черкаського університету спіймали на хабарі

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Завідувачку та доцента кафедри Черкаського університету спіймали на хабарі
Завідувачку та доцента кафедри Черкаського університету спіймали на хабарі / Фото прес-служби СБУ

Завідувачку та доцента однієї з кафедр Черкаського державного технологічного університету спіймали на хабарі. Освітяни вимагали гроші від студента за "успішне" складання іспиту.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"Завідувач спільно з доцентом кафедри систематично вимагали та отримували гроші від студентів за сприяння у здачі екзаменаційної сесії. Оперативники СБ України задокументували факт вимагання викладачами від студента понад трьох тисяч гривень неправомірної вигоди за «успішне» складання іспиту", – повідомляють правоохоронці. 

Правоохоронці затримали зловмисників на кафедрі під час отримання чергового хабара.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Операція проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.


Завідувачку та доцента кафедри Черкаського університету спіймали на хабарі

Теги: Кримінальні новини Хабар Новини Черкас
Джерело: 24 Канал
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