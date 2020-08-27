Чи завищені тарифи в Україні, чиїми інтересами керується влада щодо компослуг: думка українців
Більшість громадян України вважають, що тарифи на комунальні послуги для населення є вищими за їхню реальну вартість. Крім того, значна частина населення виступає проти подальшого підвищення тарифів.
Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова. Відповідне дослідження проводили з 14 по 19 серпня майже по всій Україні, окрім окупованих Криму та Донбасу. Загалом методом інтерв’ю опитали 2022 респондентів, старших за 18 років.
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Що думають українці про тарифи напередодні опалювального сезону
Чи покривають чинні тарифи їхню реальну вартість
- 83% споживачів вважають, що тарифи на комунальні послуги для населення є вищими за їхню реальну вартість.
- Водночас 7,5% громадян є переконаними, що тарифи на житлово-комунальні послуги відповідають їхній реальній вартості.
- 1,9% - є нижчими за їхню реальну вартість.
- 7,6% - важко відповісти.
Чи підтримують українці підвищення тарифів
- 89,7% виступають категорично проти подальшого підвищення тарифів на комунальні послуги.
- 4,2% – підтримують.
- 6,1% – важко відповісти.
Чиїми інтересами керується держава під час формування тарифів
- 39,8 вважають, що інтересами компаній, що забезпечують населення теплом і електроенергією.
- 23,8% – інтересами компаній, що виробляють теплову та електроенергію.
- 15,4 – важко відповісти.
- 11,8% – намагаються врахувати інтереси як вищезазначених компаній, так і інтереси держави та громадян.
- 6,6% – загальнонаціональними, державними інтересами.
- 2,5% – інтересами громадян, що сплачують за теплову та електроенергію.
Інші дані опитування
Водночас 29,3% респондентів очікують на успішне проходження опалювального сезону, попри заборгованість, що сформувалась на ринках енергетики та комунальних послуг. Крім того, 24,2% опитаних висловили думку, що існують ризики перерв у постачанні енергоносіїв через накопичену заборгованість.
Також понад половина споживачів (54,4%) виступають проти списання заборгованості побутових споживачів перед постачальниками комунальних послуг. А майже 23,9% опитаних підтримують списання боргових зобов’язань.
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Таким чином, споживачі займають досить послідовну позицію. Вона полягає в тому, що не можна списувати борги неплатникам, так як є велика частка людей, які вишукували можливості для оплати. З іншого боку, українці виступають категорично проти підвищення тарифів на комунальні послуги навіть в умовах ризику зриву опалювального сезону,
– підсумували опитування у Фонді Разумкова.