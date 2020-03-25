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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Завищені ціни на продукти через карантин: Кличко звернувся до уряду

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      Через карантин значно подорожчав цукор / Фото 24 каналу

      Через те, що в Україні триває суворий карантин, а відповідно, і зріс попит на продукти, деякі підприємці дозволили собі значно підвищити ціни. Однак, Кабінет міністрів має повноваження, аби контролювати ці зловживання, каже мер Києва.

      Кличко спрямував звернення до Кабміну щодо контролю цін на ліки, товари медичного призначення і продукти. Про це мер Києва повідомив на своєму брифінгу.

      Тут аналітика Ціни на продукти та карантин: чому ростуть і що буде далі

      Так, Кличко просить проконтролювати ціни на такі продукти:

      • Цукор
      • Сіль
      • Борошно
      • Олія
      • Вершкове масло
      • Гречка
      • Рис
      • Макаронні вироби
      • Питна вода
      • Консерви тривалого зберігання та інші товари найбільшого попиту.

      Уряд має таку компетенцію і повинен вжити всіх заходів для того, щоб у столиці та в усій Україні не було підняття цін на товари,
      – заявив Кличко.

      Що відомо про підвищення цін на продукти від початку березня:

      Антимонопольний комітет України вимагає у рітейлерів пояснень і інформації про закупівельні та роздрібні ціни на деякі продукти.

      • у частині областей ціни на гречану крупу зросли на понад 50%, на пшоно – на 24%, на цукор – на 16%;
      • у деяких мережах подорожчали овочі, зокрема майже на 60% більше коштує картопля, вдвічі підняли ціни на цибулю та моркву.

      Зважаючи на ситуацію, комітет вимагає від харчових рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни. Зокрема, інформувати про вартість круп, хліба, цукру, борошна, найпопулярніших видів м’яса, овочів тощо.

      Що закрито в карантин
      Що закрито в карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Метро у Києві буде закритим щонайменше до 3 квітня, але це можуть продовжити , – Кличко
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Києва Новини політики Віталій Кличко Ціни на гречку Ціни
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