Завищені ціни в Україні: скільки грошей повернули українцям

У 2017-му Держспоживслужба провела 111 перевірок по контролю за цінами, які регулює держава.

Про це пише "Сегодня".

За результатами перевірок, розмір адміністративно-господарських санкцій склав 175 тисячі гривен. Споживачам ж повернули 5,3 мільйони гривень.

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Також служба протягом 2017 року попередила обрахування громадян за рахунок завищених цін і тарифів на 35 мільйонів.

Зокрема, виявилося, що під час проведення моніторингу застосування державних регульованих цін на ліки в рамках урядової програми "Доступні ліки" виявили завищення цін на 1,2 мільйони.

Як зазначили у службі, українці переважно звертаються зі скаргами на незадовільну якість непродовольчих товарів і послуг житлово-комунального сектору.