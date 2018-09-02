Завітала "маленька фея": із екс-міністром юстиції в прямому ефірі трапився курйоз

У курйозну ситуацію в прямому ефірі одного із телеканалів втрапив колишній міністр юстиції України Олександр Лавринович. Під час включення політика в кадрі несподівано з'явилася його онука.

Відповідне відео з'явилось на Facebook-сторінці 112 каналу.

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Дівчинка посміхалась та не відходила від дідуся поки той серйозно намагався відповідати на запитання телеведучого.

Сам журналіст не витримав такої дитячої безпосередності та розсміявся.

Неможливо просто слухати зараз про серйозні політичні речі, дивлячись на цю маленьку фею. Я не знаю, як ми далі будемо продовжувати ефір,

– зазначив журналіст.

Відео із екс-міністром Лавриновичем та його маленькою онукою, яка влізла в кадр: