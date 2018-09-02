09:23
2 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
30°C
30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Завітала "маленька фея": із екс-міністром юстиції в прямому ефірі трапився курйоз

2399 Читать новость на русском
У прямий ефір з Лавриновичем увірвалася "маленька фея"
У прямий ефір з Лавриновичем увірвалася "маленька фея" / скрін із відео

У курйозну ситуацію в прямому ефірі одного із телеканалів втрапив колишній міністр юстиції України Олександр Лавринович. Під час включення політика в кадрі несподівано з'явилася його онука.

Відповідне відео з'явилось на Facebook-сторінці 112 каналу.

Читайте також: Ремонт у Раді: у мережі показали вражаючі фото оновлення тритонної парламентської люстри

Дівчинка посміхалась та не відходила від дідуся поки той серйозно намагався відповідати на запитання телеведучого.

Сам журналіст не витримав такої дитячої безпосередності та розсміявся.

Неможливо просто слухати зараз про серйозні політичні речі, дивлячись на цю маленьку фею. Я не знаю, як ми далі будемо продовжувати ефір,
– зазначив журналіст.

Відео із екс-міністром Лавриновичем та його маленькою онукою, яка влізла в кадр:

 

Теги: Новини України Курйозні новини журналісти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Жизнь в Украине была лучше, но уже поздно, или До войны в их жизни было будущее
сьогодні, 08:21 Жизнь в Украине была лучше, но уже поздно, или До войны в их жизни было будущее
Ольга Черненко
Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
1 вересня, 22:13 Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
1 вересня, 22:01 Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
Блог Соцмережі
Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
1 вересня, 19:01 Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
Ілля Кенігштейн
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
1 вересня, 18:51 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Борги "Київенерго": чи отримають жителі Києва гарячу воду та тепло взимку
 20 липня , 20:57
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Шевченко пояснив, чому хоче провести матч збірної України у Донецьку
 21 вересня 2016 , 18:21
Вольова перемога Динамо над Партизаном: камбек імені Хацкевича і Мораєса
 28 вересня 2017 , 23:58
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук