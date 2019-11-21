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      Завод Коломойського орендував парковку перед офісом "Приватбанку": скандал тягнеться давно

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      Ігор Коломойський / "Новое время"

      Нікопольський завод феросплавів (НЗФ, Дніпропетровська область) на рік купив право користування парковкою біля головного офісу державного "Приватбанку". Доливає олії у вогонь те, що одним із співвласників НЗФ є український олігарх Ігор Коломойський (інший – його бізнес-пантрнер Геннадій Боголюбов). Також Коломойський до передачі фінустанови у державну власність володів "Приватбанком".

      Як зазначено у системі ProZorro, 19 листопада НЗФ придбав на аукціоні право на річну експлуатацію парковки на 144 машини біля головного офісу "Приватбанку" в Дніпрі. За стартової ціни у 86,4 тисячі гривень завод Коломойського запропонував понад 1 мільйон, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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      Зауважимо, що на парковку, окрім НЗФ, також претендували:

      • "Приватбанк" (його максимальна пропозиція – 1 мільйон гривень),
      • профспілка співробітників головного офісу "Приватбанку" (251 тисяч гривень),
      • приватний підприємець Роман Овчаров (240 тисяч гривень),
      • пов'язаний з Коломойський "Дніпроазот" (понад 1 мільйон гривень).

      У самому "Приватбанку" такі дії з боку заводу Коломойського назвали "черговою спробою дестабілізації роботи найбільшого банку країни". Також у фінустанові наголосили, що феросплавний завод, який орендував парковку, ніколи не надавав послуги з паркування в Дніпрі.

      Що передувало цим подіям

      У травні 2018 року Нацбанк подав до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про звернення стягнення на рухоме майно, що належить НЗФ. Це майно було передано в заставу як забезпечення зобов’язань "Приватбанку" за кредитом рефінансування.

      28 серпня 2019 року Госпсуд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ і НЗФ, ініціатором якої виступив НЗФ. Завод зобов’язався погасити за 12 місяців весь борг у 21 мільйон гривень рівними частинами без комісії, однак вже 6 вересня достроково виконав зобов’язання перед НБУ.

      Однак 20 вересня близько 500 робітників НЗФ приїхали на 10 автобусах до головного офісу "Приватбанку" з протестом проти мирової угоди НЗФ з Нацбанком, пов’язаної з кредитом рефінансування ПриватБанку. Нацбанк, зі свого боку, заявив, що протест під головним офісом "Приватбанку", який не є стороною мирової угоди, є провокаціє та спробою тиску на банк. Водночас держрегулятор наголосив, що заяви керівництва заводу про неможливість виплати зарплати працівникам через угоди є безпідставними.

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      11 жовтня "Приватбанк" у судовому порядку зажадав від НЗФ як від організатора багатоденного пікету головного офісу банку в Дніпрі повного відшкодування витрат не евакуацію понад 300 співробітників центру підтримки клієнтів банку.

      19 листопада працівники феросплавних заводів, пов’язаних з Коломойським, пікетували київський офіс ПриватБанку.

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      21 листопада
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Приватбанк Нікополь Банки Гроші
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