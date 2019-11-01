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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Завод Коломойського уклав ще одну мирову з "Приватбанком": борги теж виплатить

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      Завод Коломойського уклав ще одну мирову з "Приватбанком" та погодився виплатити борги
      Завод Коломойського уклав ще одну мирову з "Приватбанком" та погодився виплатити борги / pravda.com.ua/

      "Нікопольський завод феросплавів" уклав мирову угоду з Національним банком – вона вже друга. В її межах завод погодився виплатити частину своєї заборгованості за кредитами рефінансування, виданими "Приватбанку".

      Сам "Нікопольський завод феросплавів" ініціював укладання другої мирової угоди, повідомляє прес-служба Нацбанку.

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      Виплатити борг він погодився добровільно. Цей завод був поручителем за кредитами в часи, коли "Приватбанк" належав Ігорю Коломойському.

      Згідно з мировою угодою, ініціатором якої був "Нікопольський завод феросплавів", останній зобов’язується погасити заборгованість "Приватбанку" за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості заставного майна, на яке Національний банк України звертав стягнення в цьому судовому процесі,
      – пояснюють в НБУ.

      Вперше компанія Коломойського вирішила виплатити свої зобов'язання перед Нацбанком 28 серпня. Тоді Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ та "Нікопольським заводом феросплавів" Коломойського.

      Чому "Приватбанк" подавав до суду на "Нікопольський завод феросплавів"?

      • Під головний офіс "Приватбанку" у Дніпрі 20 вересня приїхало 10 автобусів з працівниками цього заводу. Вони вимагали у банку зарплати, хоча завод – не клієнт "Приватбанку".
      • Цю зарплату керівництво підприємства нібито виплатило НБУ в межах мирової угоди.
      • Згодом "Приватбанк" подав до суду на завод Коломойського, бо протестувальники створювали шум.
      • Банк вимагав компенсувати витрати на евакуацію своїх працівників до більш тихого та безпечного офісу у розмірі 700 тисяч гривень.

      Що треба знати про справу "Приватбанку"?

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Ігор Коломойський Приватбанк Судді
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