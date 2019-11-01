Завод Коломойського уклав ще одну мирову з "Приватбанком": борги теж виплатить

"Нікопольський завод феросплавів" уклав мирову угоду з Національним банком – вона вже друга. В її межах завод погодився виплатити частину своєї заборгованості за кредитами рефінансування, виданими "Приватбанку".

Сам "Нікопольський завод феросплавів" ініціював укладання другої мирової угоди, повідомляє прес-служба Нацбанку.

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Виплатити борг він погодився добровільно. Цей завод був поручителем за кредитами в часи, коли "Приватбанк" належав Ігорю Коломойському.

Згідно з мировою угодою, ініціатором якої був "Нікопольський завод феросплавів", останній зобов’язується погасити заборгованість "Приватбанку" за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості заставного майна, на яке Національний банк України звертав стягнення в цьому судовому процесі,

– пояснюють в НБУ.

Вперше компанія Коломойського вирішила виплатити свої зобов'язання перед Нацбанком 28 серпня. Тоді Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ та "Нікопольським заводом феросплавів" Коломойського.

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Під головний офіс "Приватбанку" у Дніпрі 20 вересня приїхало 10 автобусів з працівниками цього заводу. Вони вимагали у банку зарплати, хоча завод – не клієнт "Приватбанку".

Цю зарплату керівництво підприємства нібито виплатило НБУ в межах мирової угоди.

Згодом "Приватбанк" подав до суду на завод Коломойського, бо протестувальники створювали шум.

Банк вимагав компенсувати витрати на евакуацію своїх працівників до більш тихого та безпечного офісу у розмірі 700 тисяч гривень.

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