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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Завод "Титан" не припинив свою роботу і досі димить

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Завод "Титан" продовжує працювати
Завод "Титан" продовжує працювати / Фото з вільних джерел

Фатальний завод не припинив своєї роботи, а з труб продовжує диміти. З окупованої території були обіцянки про те, що протягом двох тижнів завод не працюватиме, однак все це просто залишилося обіцянкою.

Про це в прямому ефірі розповів голова Каланчацької ОТГ Володимир Зінчук.

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За його словами, вживаються усі заходи безпеки, щоб убезпечити населення. На території материкової України немає такої катастрофічної ситуації, як в Криму. Згідно з першими результатами перевірки, перевищення гранично допустимих концентрацій речовин виявлено не було.

Дивіться більше про ситуацію хімвикиду в Армянську:

 

Теги: Новини України Хімвикид в Армянську Екологія Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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