Завод "Титан" не припинив свою роботу і досі димить
Фатальний завод не припинив своєї роботи, а з труб продовжує диміти. З окупованої території були обіцянки про те, що протягом двох тижнів завод не працюватиме, однак все це просто залишилося обіцянкою.
Про це в прямому ефірі розповів голова Каланчацької ОТГ Володимир Зінчук.
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За його словами, вживаються усі заходи безпеки, щоб убезпечити населення. На території материкової України немає такої катастрофічної ситуації, як в Криму. Згідно з першими результатами перевірки, перевищення гранично допустимих концентрацій речовин виявлено не було.
Дивіться більше про ситуацію хімвикиду в Армянську:
Джерело: 24 канал
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