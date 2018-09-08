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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Завод "Титан", який спричинив хімвикид у Криму, продовжує працювати: фотодоказ

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Завод "Титанові інвестиції" продовжує працювати в окупованому Криму
Завод "Титанові інвестиції" продовжує працювати в окупованому Криму / Фото з Facebook

Завод "Кримський Титан", що розташований в Армянську на території окупованого півострова і нещодавно спричинив викид небезпечних токсичних речовин у повітря, продовжує працювати.

Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв на своїй сторінці у Facebook.

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7 вересня, чиновник опублікував фото заводу "Титан" і зауважив, що "візуально він зупинив свою роботу. Чекаємо на підтвердження".

Проте, згодом голова Херсонської ОДА показав нові світлини і зазначив, що підприємство продовжує роботу.

Все-таки працює,
– написав Гордєєв.

Нагадаємо, наприкінці літа в Армянську стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція. 3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.

Згодом, гендиректор заводу "Титанові інвестиції" Андрій Акулов повідомив, що підприємство призупинить роботу вже цього тижня, тобто до 10 вересня.

Що таке ТОВ "Титанові інвестиції"?Великий хімзавод розташований в Армянську. Раніше називався "Кримський титан". Завод виробляє діоксид титану, що використовується при виготовленні товарів лакофарбової галузі, пластмас і виробів на їх основі з високими термічними властивостями (віконний пластик, предмети побуту, деталі автомобілів, машин і техніки), а також каучуку, лінолеуму, паперу, картону та шпалер.

РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ ПІСЛЯ ВИКИДУ НА ЗАВОДІ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН"

Теги: Новини України Екологія Новини Криму Анексія Криму Хімвикид в Армянську
Джерело: 24 Канал
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