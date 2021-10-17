Очевидці повідомили, що з території заводу розповсюджувався їдкий запах диму. Рятувальники вирушили на місце.

До речі У Києві спалахнула пожежа на території інституту урології

Горіла сірка Пожежники виявили осередок загоряння сірки на складі підприємства. На щастя, займання вдалось загасити на початковій стадії. Ймовірною причиною загоряння назвали необережне поводження з вогнем. Хто це міг зробити, наразі невідомо.



Рятувальники загасили пожежу / Фото ДСНС

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