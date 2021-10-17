На заводі нафти в Одесі сталась пожежа: горіла сірка
17 жовтня 2021 , 11:05Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
На територі Одеського нафтопереробного заводу сталась пожежа. Щоправда, підприємство вже давно не працювало.
Очевидці повідомили, що з території заводу розповсюджувався їдкий запах диму. Рятувальники вирушили на місце.
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Горіла сірка
Пожежники виявили осередок загоряння сірки на складі підприємства. На щастя, займання вдалось загасити на початковій стадії.
Ймовірною причиною загоряння назвали необережне поводження з вогнем. Хто це міг зробити, наразі невідомо.
Рятувальники загасили пожежу / Фото ДСНС
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