Заворушення на "Барабошово" у Харкові: охорона перешкоджає роботі підприємців – відео
На одному з найбільших ринків Україні відбувалася бійка. Силою мірялися охоронці концерну "АВЕК", якому належить "Барабашово", та муніципальна охорона підприємців.
Джерело:"Редпост"
За інформацією місцевого видання, співробітники концерну вкотре блокують роботу підприємців. Цього разу інцидент виник через продавця, що має свій магазин на "стометрівці".
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Що відомо про бійку на "Барабашово"
- Зі слів очевидців, на ринку "віджимають" магазин у підприємця торговельного майданчика "Перехрестя".
- 17 травня, коли він прийшов на роботу, то виявив, що на дверях – зовсім інші замки.
- Чоловік зрізав їх та продовжив роздрібну торгівлю.
- За кілька хвилин до нього увірвалися охоронці концерну та почали перешкоджати роботі.
- Йому на допомогу прийшла офіційна муніципальна охорона.
- Про завершення конфлікту наразі нічого не відомо.
- Як повідомили виданню "Редпост" власні джерела, схожі конфліктні ситуації відбуваються й на інших торговельних майданчиках.
- Там "АВЕК" блокував роботу через відімкнення електроенергії.
Сутичка на ринку "Барабашово": відео
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