На одному з найбільших ринків Україні відбувалася бійка. Силою мірялися охоронці концерну "АВЕК", якому належить "Барабашово", та муніципальна охорона підприємців.

За інформацією місцевого видання, співробітники концерну вкотре блокують роботу підприємців. Цього разу інцидент виник через продавця, що має свій магазин на "стометрівці". До теми Військова база під Дніпром належить 8-річному сину рейдера та судді: фото Що відомо про бійку на "Барабашово" Зі слів очевидців, на ринку "віджимають" магазин у підприємця торговельного майданчика "Перехрестя".

17 травня, коли він прийшов на роботу, то виявив, що на дверях – зовсім інші замки.

Чоловік зрізав їх та продовжив роздрібну торгівлю.

За кілька хвилин до нього увірвалися охоронці концерну та почали перешкоджати роботі.

Йому на допомогу прийшла офіційна муніципальна охорона.

Про завершення конфлікту наразі нічого не відомо.

Як повідомили виданню "Редпост" власні джерела, схожі конфліктні ситуації відбуваються й на інших торговельних майданчиках.

Там "АВЕК" блокував роботу через відімкнення електроенергії. Сутичка на ринку "Барабашово": відео Зверніть увагу! У квітні, коли усі держслужбовці декларували свої статки та майно, Фельдман-молодший отримав 99 мільйонів гривень у подарунок від мами. Жінка отримала статки після смерті чоловіка, який був бізнесменом та головою ради засновників приватного акціонерного товариства "Концерн АВЕК та Ко".