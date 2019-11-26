Заворушення в ДР Конго: люди напали на миротворців ООН, бо ті нездатні їх захистити

Мешканці Бені на сході Демократичної Республіки Конго увірвалися до будівлі миротворців ООН і підпалили ратушу, є загиблі.

Протестувальники обурені, що місія ООН виявила нездатність захистити людей після того, як 8 осіб вбили та 9 викрали повстанці з угруповання Союзних демократичних сил – ADF. Про це пишуть у DW.

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Кілька сотень людей увірвалися до приміщень миротворчої місії ООН в ДР Конго. Вони начебто прийшли просити захисту та повідомити про грабежі та підпали автомобілів.

Але робили це настільки агресивно, що місцева поліція застосувала зброю. Відомо про щонайменше двох вбитих протестувальників.

Encore des civils massacrés!Situation sécuritaire catastrophique à l’#Est qui risque de plonger la #RDC ds une crise institutionnelle et même de souveraineté. @SRSG_MONUSCO @fatshi13 n'est-ce pas là une gestion qui frise un aveu d’incapacité, d’incompétence et/ou de complicité? pic.twitter.com/xRUQ8ITRIp — [email protected] (@JCKibala) November 25, 2019

"Нас вбивають, а миротворча місія ж є тут, щоб захистити нас. То відпустіть їх додому – нам не потрібні туристи в нашій країні", – сказав один з протестувальників агентству AP, обурений відсутністю дій з боку сил ООН.

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Угрупованна ADF виникло в Уганді в 1995 році. Протягом лише 5 останніх років його вважають причетним до смерті понад 1500 людей у ДР Конго.