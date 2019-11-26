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      Заворушення в ДР Конго: люди напали на миротворців ООН, бо ті нездатні їх захистити

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      У ДРК напали на миротворців через їх бездіяльність / DPA

      Мешканці Бені на сході Демократичної Республіки Конго увірвалися до будівлі миротворців ООН і підпалили ратушу, є загиблі.

      Протестувальники обурені, що місія ООН виявила нездатність захистити людей після того, як 8 осіб вбили та 9 викрали повстанці з угруповання Союзних демократичних сил – ADF. Про це пишуть у DW.

      Днем раніше у тій же ДР Конго літак впав на житлові будинки: 24 загиблих – фото і відео трагедії

      Кілька сотень людей увірвалися до приміщень миротворчої місії ООН в ДР Конго. Вони начебто прийшли просити захисту та повідомити про грабежі та підпали автомобілів.

      Але робили це настільки агресивно, що місцева поліція застосувала зброю. Відомо про щонайменше двох вбитих протестувальників.

      "Нас вбивають, а миротворча місія ж є тут, щоб захистити нас. То відпустіть їх додому – нам не потрібні туристи в нашій країні", – сказав один з протестувальників агентству AP, обурений відсутністю дій з боку сил ООН.

      Читайте також про криваві сутички у Колумбії: понад 300 поранених, троє загиблих – фото, відео

      Угрупованна ADF виникло в Уганді в 1995 році. Протягом лише 5 останніх років його вважають причетним до смерті понад 1500 людей у ДР Конго.

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      25 листопада
      2750
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Африка Конго ООН Протести
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