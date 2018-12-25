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      Заворушення в Одесі: чому вони почалися та чи причетний до них Турханов

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      В Одесі планують відкрити заклад з дресирування собак на території Меморіалу слави. Місцеві мешканці обурені місцем, яке для проекту обрала міська влада, а активісти переконують, проект незаконний, і взагалі не соціальний, а бізнес наближених до міського голови Одеси Геннадія Труханова.

      В Одесі вкотре було неспокійно, адже місцеві мешканці намагались демонтувати паркан в парку, поліція затримала трьох з них.

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      Одеська поліція затримує активіста Віталія Устименка. Він як і інші одеські активісти вийшов протестувати проти захоплення одного з Одеських парків. Поліція затримала трьох людей.

      Сутички почались, коли активісти намагались розібрати паркан в парку. Обнесли майбутній "догтаун". Це міський бюджетний проект з перетримки і дресування собак, під який виділили майже 1,5 гектари зеленої зони. Проект, мовляв, комерційний, а куруватиме його, за словами активістів, місцева депутатка з партії мера Одеси Геннадія Труханова Ірина Куценко-Єсенович.

      Активісти переконують, межі цього проекту не встановлені, а у забудовників нема ні дозвільних документів, ні дозволу на обнесення частини парку. Тому й взялися його демонтувати.

      Немає жодної дозвільної документації на це, взагалі нічого немає, більше того це реалізується за місцевий бюджет,
      – заявив голова Одеського осередку "Автомайдану" Віталій Устименко.

      "Ми виступаємо за закриття цього проекту, а за реалізацію цього проекту на інший території, наприклад завод Краян, де б могли розмістити проект", – наголосив місцевий мешканець Олександр Радіонов.

      Інші представники міськради Одеси переконують, що все що роблять на території парку – законно. Проект, мовляв, соціальний, а дозвільних документів не треба, бо капітального будівництва там не планують.

      Проект згідно генерального плану міста на цьому майданчику передбачені зоологічні і спортивні заходи, тобто згідно генплану міста нічого не порушено,
      – заявив директор департаменту екології і рекреаційних зон Одеської міськради Віталій Денисов.

      Сама депутатка міської ради Ірина Куценко, взагалі слів щодо незадоволених одеситів не добирає.

      То що сталося сьогодні – це називається тероризм, коли приходять деякі проплачені та намагаються знести хороші соціальні проекти. Я щаслива, що організаторів сьогодні затримала поліція,
      – прокоментувала депутат Одеської міської ради, фракція "Довіряй ділам" Ірина Куценко-Єсинович.

      Водночас, в Одесі за рік відбулось найбільше нападів на активістів – більше 10. Нападали й на затриманого сьогодні Віталія Устименка. Активісти на засіданні ТСК причиною нападів на себе назвали їх протидію незаконним діям міської влади.

      Нагадаємо, що під час візиту в Одесі 4 грудня Генпрокурор Юрій Луценко дав вказівку місцевим правоохоронцям на місяць призупинити всі забудови в місті. Однак місцеві жителі заявляють: жодного дня це розпорядження не виконувалось. Тим часом, поліція відпустила всіх затриманих під час акції. Двом інкримінують адміністративні правопорушення – непокору поліції та дрібне хуліганство. Проти автомайданівця Олега Кожушняка відкрили кримінальне провадження за фактом злісної непокори поліції. 

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини Одеси Геннадій Труханов
      Джерело: 24 канал
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