"Завжди кидався захищати і виручати": на Черкащині поховали бійця ЗСУ, який загинув на Донбасі

У селі Валява на Черкащині попрощались із 28-річним військовим Сергієм Гаркушою. Він загинув на Донбасі під час ворожого обстрілу під Красногорівкою.

У Сергія були великі плани на майбутнє – зовсім скоро хлопець планував одружитися. Але замість весілля у рідному селі довелось влаштовувати похорон. Провести в останню путь героя зібралось усе село.

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У снігу на колінах все село провело в останній путь загиблого військового Сергія Гаркушу у Валяві. З синьо-жовтими стягами та живими квітами сотні людей прийшли подякувати 28-річному хлопцю.

Він зразу кидався захищати своїх, зразу кидався виручати. Він дуже хороший хлопчик, дуже позитивний був,

– розповіла вчителька Сергія Галина Лебідь.

Сергій пішов на службу у Збройні сили за контрактом у 2016 році. 2018 року вирішив продовжити договір ще на рік.



Мешканці рідного села на колінах прощалися з героєм

Сергій Гаркуша загинув на бойовому чергуванні під Красногорівкою на Донеччині. Під час обстрілу військами агресора отримав тяжкі осколкові поранення.

Він був найкращий. Кращий за всіх. Був мені брат і називав мене братом. Та був бій, обстріл, під час обстрілу він і загинув. Я чув, як летів той снаряд, – згадав бойовий побратим загиблого "Шайтан".

Вдома у Сергія залишилися батьки та брат-школяр.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 27 листопада, на щастя, втрат серед бійців ЗСУ не було. Українські воїни цілком контролювали ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил. Щоправда, бойовики все ж п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.