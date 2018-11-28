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      "Завжди кидався захищати і виручати": на Черкащині поховали бійця ЗСУ, який загинув на Донбасі

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      У селі Валява на Черкащині попрощались із 28-річним військовим Сергієм Гаркушою. Він загинув на Донбасі під час ворожого обстрілу під Красногорівкою.

      У Сергія були великі плани на майбутнє – зовсім скоро хлопець планував одружитися. Але замість весілля у рідному селі довелось влаштовувати похорон. Провести в останню путь героя зібралось усе село. 

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      У снігу на колінах все село провело в останній путь загиблого військового Сергія Гаркушу у Валяві. З синьо-жовтими стягами та живими квітами сотні людей прийшли подякувати 28-річному хлопцю.

      Він зразу кидався захищати своїх, зразу кидався виручати. Він дуже хороший хлопчик, дуже позитивний був,
      – розповіла вчителька Сергія Галина Лебідь.

      Сергій пішов на службу у Збройні сили за контрактом у 2016 році. 2018 року вирішив продовжити договір ще на рік.


      Мешканці рідного села на колінах прощалися з героєм

      Сергій Гаркуша загинув на бойовому чергуванні під Красногорівкою на Донеччині. Під час обстрілу військами агресора отримав тяжкі осколкові поранення.

      Він був найкращий. Кращий за всіх. Був мені брат і називав мене братом. Та був бій, обстріл, під час обстрілу він і загинув. Я чув, як летів той снаряд, – згадав бойовий побратим загиблого "Шайтан".

      Вдома у Сергія залишилися батьки та брат-школяр.

      Нагадаємо, упродовж минулої доби, 27 листопада, на щастя, втрат серед бійців ЗСУ не було. Українські воїни цілком контролювали ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил. Щоправда, бойовики все ж п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні Сили України Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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