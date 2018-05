ZaxidFest-2018 назвав другого хедлайнера фестивалю

Вперше в Україну завітає британська група Bullet For My Valentine, яка стане одним з хедлайнерів фестивалю ZaхidFest-2018.

Про це повідомили організатори заходу у Facebook.

Гурт Bullet For My Valentine грає музику у жанрах металкор, хеві-метал і треш-метал. Спочатку учасники групи переспівували хіти Metallica і Nirvana, а потім вже зайнялись і власними піснями. Наразі Bullet For My Valentine працює над випуском п'ятого студійного альбому.

Наразі квиток на дводенний фестиваль можна придбати за 1100 гривень.

Фестиваль цього року відбудеться з 24 по 26 серпня у селі Родатичі поблизу Львова. Перший день фестивалю ( у День Незалежності) буде безкоштовним для відвідувачів.

Нагадаємо, нещодавно організатори фестивалю оголосили першого хедлайнера. Ним став бразильський треш-метал гурт Sepultura.