ZaxidFest-2018 назвав другого хедлайнера фестивалю
Вперше в Україну завітає британська група Bullet For My Valentine, яка стане одним з хедлайнерів фестивалю ZaхidFest-2018.
Про це повідомили організатори заходу у Facebook.
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Гурт Bullet For My Valentine грає музику у жанрах металкор, хеві-метал і треш-метал. Спочатку учасники групи переспівували хіти Metallica і Nirvana, а потім вже зайнялись і власними піснями. Наразі Bullet For My Valentine працює над випуском п'ятого студійного альбому.
Наразі квиток на дводенний фестиваль можна придбати за 1100 гривень.
Фестиваль цього року відбудеться з 24 по 26 серпня у селі Родатичі поблизу Львова. Перший день фестивалю ( у День Незалежності) буде безкоштовним для відвідувачів.
Нагадаємо, нещодавно організатори фестивалю оголосили першого хедлайнера. Ним став бразильський треш-метал гурт Sepultura.