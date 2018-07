Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки

Zaxidfest 2018 – це один із найкращих українських фестивалів, це потужний lineup, неймовірна атмосфера, красива українська природа, смачна їжа, привітні усміхнені люди та гарні спогади! В матеріалі відповідаємо на найпопулярніші питання – як потрапити на Zaxidfest, скільки коштують квитки, хто виступатиме та чого очікувати від наметового містечка.

Zaxidfest 2018: дата та як доїхати до Чарівної долини

Упродовж трьох днів, з 24 по 26 серпня 2018 року, в Родатичах, що в 40 кілометрах від Львова, проходитиме найграндіозніша подія фестивального літа – Х ювілейний Zaxidfest.

Щоби добратись до Чарівної долини Вам потрібне лише бажання! А якщо серйозно, то є три варіанти на вибір. Перший і дуже бюджетний – електричкою зі Львова, вони відправляються кожні дві-три години, в дорозі – трохи більше години.

Другий і комфортний – автобусами Zaxidfest від залізничного вокзалу. Минулого року квиток коштував 60 гривень, цього року ціна може бути трохи вищою.



Zaxidfest 2018: з 24 по 26 серпня у Родатичах (під Львовом)

Графік руху автобусів Lviv – ZaxidFest:

- П'ятниця (24.08) з 7:30 до 17:00 інтервал руху 15 хв;

- Субота (25.08) 13:00, 14:00, 15:00, 16:00;

- Неділя (26.08) 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

Графік руху автобусів ZaxidFest – Львів:

- П'ятниця (24.08) з 23:00 до 02:00 інтервал руху 20 хв;

- Субота (25.08) з 23:00 до 02:00 інтервал руху 20 хв;

- Неділя (26.08) з 23:00 до 04:00 інтервал руху 15 хв;

- Понеділок (27.08) з 7:00 до 14:00 інтервал руху 30 хв.

І третій і авантюрний – автостопом або ж навіть велосипедом! Якщо ви вірите, що здатні подолати 40 кілометрів крутячи педалі, то в подарунок отримаєте можливість помилуватись природою!

Zaxidfest 2018: учасники та програма

Топовий український фестиваль європейського рівня цьогоріч зустрічатиме понад 50 іменитих виконавців – а це 60 годин музики нон-стоп та 500 кВт потужного звуку. Поки що організатори не оголосили весь список учасників, хедлайнерів та детальну програму, тому пропонуємо ознайомитись з тими учасниками, які точно будуть на фестивалі.



Zaxidfest 2018: учасники та програма

Zaxidfest 2018: учасники (доповнюється):

- Pavlik OverDrive;

- Tommy Cash;

- Confessions Of A Traitor;

- Morphine Suffering;

- Пошлая Молли;

- Тінь Сонця;

- АННА;

- КАРНА;

- Latexfauna;

- ТАРТАК;

- Один в каное;

- Беz обмежень;

- O.Torvald;

- Pianoboy;

- Ляпис 98;

- Noize MC;

- We Butter The Bread With Butter;

- Therion;

- Adam Gontier;

- Guano Apes;

- Sepultura;

- Bullet for My Valentine.

Вхід до сцен (Stage Gate) працюватиме 25-26 серпя так:

- головна – з 13:00 до 01:00;

- інді сцена – з 13:00 до 23:00;

- рок + нічна – з 13:00 до 4:00.

Zaxidfest 2018: квитки і ціни

Організатори підготували для прихильників Zaxidfest справжню несподіванку – вільний вхід на фестиваль у День Незалежності України. А отже, купивши білети на два дні фестивалю, третій ви отримаєте у подарунок.



Zaxidfest 2018: ціни на квитки

Zaxidfest 2018 – ціни на квитки:

- вхідний квиток на два дні (25 та 26 серпня) – 1 200 гривень;

- вхідний квиток на 25 серпня – 700 гривень;

- вхідний квиток на 26 серпня – 700 гривень;

- абонемент в наметове містечко (24-26 серпня) – 450 гривень;

- абонемент в наметове містечко + паркінг (24-26 серпня) – 600 гривень.

Придбати квитки можна тут.

Zaxidfest 2018: наметове містечко

Територія наметового містечка огороджена та охороняється. Організатори обіцяють: освітлення вночі, паркінг для авто, фудкорти, екстрені служби, станції для зарядки телефонів, в'язка дров кожному жителю, біо туалети та літні душі.

Zaxidfest 2018: наметове містечко

Zaxidfest – це дійство, на яке прагнуть потрапити тисячі людей різного віку з різних міст і навіть країн заради якісної музики та шаленої фестивальної атмосфери. Та по-справжньому оцінити масштаб емоційного шалу фестивалю здатен лише той, хто хоч раз там побував. Це треба почути й побачити вживу, щоби наповнитись тією ейфорією і шквалом емоцій, пропустити крізь себе тони музики!