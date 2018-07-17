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Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки

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Zaxidfest 2018: дата, програма, учасники, ціни, квитки
Zaxidfest 2018: дата, програма, учасники, ціни, квитки / 24 Канал

Zaxidfest 2018 – це один із найкращих українських фестивалів, це потужний lineup, неймовірна атмосфера, красива українська природа, смачна їжа, привітні усміхнені люди та гарні спогади! В матеріалі відповідаємо на найпопулярніші питання – як потрапити на Zaxidfest, скільки коштують квитки, хто виступатиме та чого очікувати від наметового містечка.

Zaxidfest 2018: дата та як доїхати до Чарівної долини

Упродовж трьох днів, з 24 по 26 серпня 2018 року, в Родатичах, що в 40 кілометрах від Львова, проходитиме найграндіозніша подія фестивального літа – Х ювілейний Zaxidfest.

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Щоби добратись до Чарівної долини Вам потрібне лише бажання! А якщо серйозно, то є три варіанти на вибір. Перший і дуже бюджетний – електричкою зі Львова, вони відправляються кожні дві-три години, в дорозі – трохи більше години.

Другий і комфортний – автобусами Zaxidfest від залізничного вокзалу. Минулого року квиток коштував 60 гривень, цього року ціна може бути трохи вищою.

Zaxidfest 2018: дата, програма, учасники, ціни, квитки
Zaxidfest 2018: з 24 по 26 серпня у Родатичах (під Львовом) 

Графік руху автобусів Lviv – ZaxidFest:
- П'ятниця (24.08) з 7:30 до 17:00 інтервал руху 15 хв;
- Субота (25.08) 13:00, 14:00, 15:00, 16:00;
- Неділя (26.08) 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

Графік руху автобусів ZaxidFest – Львів:
- П'ятниця (24.08) з 23:00 до 02:00 інтервал руху 20 хв;
- Субота (25.08) з 23:00 до 02:00 інтервал руху 20 хв;
- Неділя (26.08) з 23:00 до 04:00 інтервал руху 15 хв;
- Понеділок (27.08) з 7:00 до 14:00 інтервал руху 30 хв.

І третій і авантюрний – автостопом або ж навіть велосипедом! Якщо ви вірите, що здатні подолати 40 кілометрів крутячи педалі, то в подарунок отримаєте можливість помилуватись природою!

Zaxidfest 2018: учасники та програма

Топовий український фестиваль європейського рівня цьогоріч зустрічатиме понад 50 іменитих виконавців – а це 60 годин музики нон-стоп та 500 кВт потужного звуку. Поки що організатори не оголосили весь список учасників, хедлайнерів та детальну програму, тому пропонуємо ознайомитись з тими учасниками, які точно будуть на фестивалі.

Zaxidfest 2018: дата, програма, учасники, ціни, квитки
Zaxidfest 2018: учасники та програма 

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Zaxidfest 2018: учасники (доповнюється):
- Pavlik OverDrive;
- Tommy Cash;
- Confessions Of A Traitor;
- Morphine Suffering;
- Пошлая Молли;
- Тінь Сонця;
- АННА;
- КАРНА;
- Latexfauna;
- ТАРТАК;
- Один в каное;
- Беz обмежень;
- O.Torvald;
- Pianoboy;
- Ляпис 98;
- Noize MC;
- We Butter The Bread With Butter;
- Therion;
- Adam Gontier;
- Guano Apes;
- Sepultura;
- Bullet for My Valentine.

Вхід до сцен (Stage Gate) працюватиме 25-26 серпя так:
- головна – з 13:00 до 01:00;
- інді сцена – з 13:00 до 23:00;
- рок + нічна – з 13:00 до 4:00.

Zaxidfest 2018: квитки і ціни

Організатори підготували для прихильників Zaxidfest справжню несподіванку – вільний вхід на фестиваль у День Незалежності України. А отже, купивши білети на два дні фестивалю, третій ви отримаєте у подарунок.

Zaxidfest 2018: дата, програма, учасники, ціни, квитки
Zaxidfest 2018: ціни на квитки 

Zaxidfest 2018 – ціни на квитки:
- вхідний квиток на два дні (25 та 26 серпня) – 1 200 гривень;
- вхідний квиток на 25 серпня – 700 гривень;
- вхідний квиток на 26 серпня – 700 гривень;
- абонемент в наметове містечко (24-26 серпня) – 450 гривень;
- абонемент в наметове містечко + паркінг (24-26 серпня) – 600 гривень.

Придбати квитки можна тут.

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Zaxidfest 2018: наметове містечко

Територія наметового містечка огороджена та охороняється. Організатори обіцяють: освітлення вночі, паркінг для авто, фудкорти, екстрені служби, станції для зарядки телефонів, в'язка дров кожному жителю, біо туалети та літні душі.

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Zaxidfest 2018: дата, програма, учасники, ціни, квитки
Zaxidfest 2018: наметове містечко 

Zaxidfest – це дійство, на яке прагнуть потрапити тисячі людей різного віку з різних міст і навіть країн заради якісної музики та шаленої фестивальної атмосфери. Та по-справжньому оцінити масштаб емоційного шалу фестивалю здатен лише той, хто хоч раз там побував. Це треба почути й побачити вживу, щоби наповнитись тією ейфорією і шквалом емоцій, пропустити крізь себе тони музики!

Теги: LifeStyle Новини України Музика Новини Львова Фестивалі Афіша Концерти
Джерело: 24 Канал
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