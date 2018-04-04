Заява Агрохолдингу "Авангард" щодо розповсюдження інформації про справу САП Назара Холодницького

Впродовж двох років Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування підприємств Аграрного Холдингу Авангард щодо можливого незаконного відшкодування податку на додану вартість, що сформувався після введення в експлуатацію у 2015 році двох найбільших птахокомплексів в Херсонській та Хмельницькій областях.

Компанії Агрохолдингу "Авангард" в 2015 році ввели в експлуатацію два найбільших птахокомплекса в Євразії повного циклу виробництва (зона підрощування потужністю 5 млн. голів; зона промислового виробництва потужністю 11,4 млн голів; комбікормові заводи, інкубатори)згідно світових стандартів. Технологічні рішення проваджувались з найвідомішими виробниками обладнання у галузі птахівництва.

Загальна сума інвестицій склала близько 700 млн. доларів, які компанія залучила на міжнародних ринках капіталу та ринку України.

Основним аргументом детективів НАБУ є те що, наші компанії до 01/01/2016 року як виробники сільськогосподарської продукції перебували на спеціальному режимі оподаткування податку на додану вартість (дане право надавались усім українським виробникам сільськогосподарської продукції).

Усі ці звинувачення були перевірені ще у 2016 та 2017 року у ході розслідувань Службою безпеки України та Генеральною Прокуратурою України за аналогічними звинуваченнями за той же період та були прийняті рішення щодо закриття кримінальних проваджень.

Протягом двох років співробітники агрохолдингу сприяли проведенню всіх необхідних слідчих дій досудового розслідування НАБУ. Зокрема, було направлено компанії на виконання близько 70 ухвал суду та запитів про надання інформації та документів, було надано десятки відповідей на всі запити, документація пройшла всі необхідні експертизи.

Але всі дії НАБУ спрямовані були на дестабілізацію та розбалансування діяльності підприємств холдингу і детективи продовжували незаконні дії: проведено велика кількість варварських обшуків на підприємствах з вилученням серверів та обладнання, що призводило до зупинки операційних процесів, було допитано всіх працівників холдингу у цій справі. Детективами НАБу не зверталась увага на усі докази компанії "Авангард" щодо законності відшкодування ПДВ та зводилося до абсурдних звинувачень холдингу у тому, що компанія на сьогодні є найбільшим сільськогосподарським виробником в Україні, виробляє величезну кількість продукції і має право на відшкодування ПДВ, як і інші українські агропідприємства.

До сьогодні ми не коментували дану ситуацію у зв’язку з тим, що компанія сподівалась на прийняття законних рішень антикорупційними правоохоронними органами. Неодноразово ми звертались до керівництва НАБУ та САП щодо незаконних дій та ігнорування виконання закону України детективами НАБУ. Ми надали всі аргументи щодо недоцільності даного кримінального провадження, адже дані факти були дослідженні СБУ України та Генеральною Прокуратурою .

Згідно закону 7275, який усім відомий як "Маски-Шоу Стоп", який підтримали Прем’єр-міністр та Президент України, керівництво САП повинні були не передавати провадження в інший правоохоронний орган щодо продовження розслідування, а прийняти рішення щодо закриття незаконного кримінального провадження на підставі п.10 ч.1 ст.284 Кримінального процесуального кодексу України

Ми завжди залишаємо за собою законне право щодо мирних протестів, бо на сьогодні ми – це не лише агрохолдинги "Авангард" та "Укрлендфармінг", а 37 тисяч працівників, які стали заручниками незаконних дій антикорупційних правоохоронних органів, що призводить до дестабілізації та розбалансування діяльності компанії.