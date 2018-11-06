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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Заява Луценка про відставку – емоційна: скоро він охолоне та почне "з чистого листа"

      Актуальне інтерв'ю 195 Читать новость на русском

      У Раді створили Тимчасову комісію з розслідування нападів на активістів. Правоохоронні органи заявили, що будуть всіляко співпрацювати з нею. Про те, чим буде займатися комісія в студії 24 каналу розповів народний депутат та голова комісії – Борислав Береза.

      Поштовхом для створення Тимчасової комісії стала смерть відомої активістки Катерини Гандзюк.

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      Як сказав голова комісії Борислав Береза, до поліції в нього менше за все питань, тому що вони знайшли виконавців, а також всіх, хто брав участь у здійсненні злочину. Проте, найголовніше питання залишається без відповіді – хто був замовником вбивства.

      Мені б дуже не хотілося, аби люди займалися піаром на кістках, більше того, я сьогодні побачив, як люди, які не стали членами комісії дуже ображені і вони розповідають що це все зроблено для того, аби вони не стали президентами,
      – зазначив Береза.

      Також, на його думку, дуже важлива співпраця адвоката Катерини Гандзюк з комісією, яка напередодні відмовила у співпраці.

      У четвер буде перше засідання комісії, а до 1 лютого вони повинні закінчити роботу. Береза зазначив, що депутати працюватимуть не тільки зі справою херсонської активістки Катерини Гандзюк, а й з іншими нападами на активістів. 

      Я без захвату ставлюся до того, що очолюю цю комісію, бо розумію, що вкінці отримаю незадоволення з одного чи іншого боку. Завжди є незадоволення, всі ж хочуть отримати перемогу у свій бік. Тут буде інакше, буде констатація того, що відбувалося,
      – заявив Береза.

      Щодо рішення Юрія Луценка піти у відставку Береза наголосив, що це була емоційна заява, і він думає, що генпрокурор охолоне і завтра почне "з чистого листа".

      "Ще одне – мені дуже не сподобалось, що вийшов витік інформації, який, дійсно, допомагає правоохоронцям казати про те, якщо вони будуть співпрацювати з депутатами, то може таке знову повторитися", – додав голова ТСК.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Теги: Катерина Гандзюк Новини політики Новини України Кримінальні новини ГПУ Юрій Луценко Борислав Береза Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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