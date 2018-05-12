Заява Москви про погрози дипломату від "ветеранів АТО": МЗС України вказало на обурливий факт

Заяви Російської Федерації про те, що в будівлі ООН "українські снайпери" нібито погрожували російському дипломату є "яскравим прикладом поширення фейків" і "інсинуаціями".

Про це заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца у Twitter.

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Як відомо, офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що на засіданні ООН 9 травня запрошені ветерани антитерористичної операції – українські "снайпери" погрожували розправою російському дипломату.

В українському МЗС зазначили, що такі заяви Москви є лише злісними вигадками, які мають на меті дискредитувати та знеславити військовослужбовців, що служили на Донбасі.

Яскравий приклад поширення фейків офіційними представниками Російської Федерації. Захід по пропаганді модерувала особисто, заяви РФ – інсинуації,

– написала Беца.

Яскравий приклад поширення фейків офіц чинниками РФ. Захід щодо пропаганди модерувала особисто, заяви РФ-інсинуації https://t.co/6Nw1inpMvW — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 травня 2018 р.

Нагадаємо, 9 травня українська сторона проводила у штаб-квартирі ООН засідання про російську пропаганду і фейкові новини.