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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Заява Москви про погрози дипломату від "ветеранів АТО": МЗС України вказало на обурливий факт

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У МЗС України відреагували на заяви РФ про погрози їхньому дипломату від
У МЗС України відреагували на заяви РФ про погрози їхньому дипломату від "ветеранів АТО" / Фото з відкритих джерел

Заяви Російської Федерації про те, що в будівлі ООН "українські снайпери" нібито погрожували російському дипломату є "яскравим прикладом поширення фейків" і "інсинуаціями".

Про це заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца у Twitter.

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Як відомо, офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що на засіданні ООН 9 травня запрошені ветерани антитерористичної операції – українські "снайпери" погрожували розправою російському дипломату.

В українському МЗС зазначили, що такі заяви Москви є лише злісними вигадками, які мають на меті дискредитувати та знеславити військовослужбовців, що служили на Донбасі.

Яскравий приклад поширення фейків офіційними представниками Російської Федерації. Захід по пропаганді модерувала особисто, заяви РФ – інсинуації,
– написала Беца.

Нагадаємо, 9 травня українська сторона проводила у штаб-квартирі ООН засідання про російську пропаганду і фейкові новини.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі МЗС України
Джерело: 24 Канал
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