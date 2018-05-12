Заява Москви про погрози дипломату від "ветеранів АТО": МЗС України вказало на обурливий факт
Заяви Російської Федерації про те, що в будівлі ООН "українські снайпери" нібито погрожували російському дипломату є "яскравим прикладом поширення фейків" і "інсинуаціями".
Про це заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца у Twitter.
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Як відомо, офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що на засіданні ООН 9 травня запрошені ветерани антитерористичної операції – українські "снайпери" погрожували розправою російському дипломату.
В українському МЗС зазначили, що такі заяви Москви є лише злісними вигадками, які мають на меті дискредитувати та знеславити військовослужбовців, що служили на Донбасі.
Яскравий приклад поширення фейків офіційними представниками Російської Федерації. Захід по пропаганді модерувала особисто, заяви РФ – інсинуації,
– написала Беца.
Нагадаємо, 9 травня українська сторона проводила у штаб-квартирі ООН засідання про російську пропаганду і фейкові новини.