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      Заяву Зеленського щодо долі нормандського формату прокоментували в ОБСЄ

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      Зеленський: Спілкування у нормандському форматі слід перезавантажити
      Зеленський: Спілкування у нормандському форматі слід перезавантажити / "Голос Америки"

      В ОБСЄ раді, що Володимир Зеленський, найімовірніший переможець президентських виборів в Україні 2019 року, заявив про намір продовжувати мінський процес і діяти в рамках нормандського формату.

      Що сказали у ОБСЄ з приводу заяви Зеленського

      Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив: "Я вітаю заяву обраного президента Володимира Зеленського". І навів слова Зеленського, які мав на увазі: "Ми будемо діяти в будь-якому випадку в нормандському форматі і продовжувати мінський процес". Це Сайдік сказав після засідання ТКГ у Мінську в середу, 24 квітня, пише Інтерфакс.

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      Окрім вислову підтримки словам Зеленського, Сайдік нагадав, що "21 квітня з ОРЛО були передані 60 ув'язнених, які пов'язані з конфліктом для подальшого відбування покарання на території, підконтрольній уряду України".

      Що таке нормандський формат? Наразі це переговори у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Вперше його було запроваджено 6 червня 2014 року. Назва походить від зустрічі очільників зазначених держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що у французькій Нормандії. Головною темою переговорів у нормандському форматі є розв'язання проблеми збройного конфлікту на Донбасі. 

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      Зеленський заявив про необхідність кадрових змін у рамках нормандського формату

      Що говорив Зеленський про нормандський формат

      Володимир Зеленський перед голосуванням у другому турі виборів президента України заявив, що переговори в нормандському форматі триватимуть, проте – вони потребують перезавантаження та оновлення складу учасників переговорів.

      Ми будемо діяти в будь-якому випадку в рамках нормандського формату. Ми будемо продовжувати мінський процес. Ми будемо його перезавантажувати. Я думаю, що у нас будуть кадрові заміни,
      – сказав на брифінгу в Києві Зеленський.

      Також перед виборами Володимир Зеленський неодноразово заявляв про необхідність розширення нормандського формату шляхом залучення до переговорів представників Великої Британії та США.

      як обговорюють мінські домовленості в україні та світі
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Україна – Росія Нормандський формат ОБСЄ Мінські домовленості
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