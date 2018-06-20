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"Займається не захистом, а тупим мародерством": що активісти вимагають змінити у роботі СБУ

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Президент може заветувати закон про нацбезпеку, адже документ передбачає обмеження повноважень СБУ. У неї хочуть забрати функцію контролю за економічним сектором. Це вимога на шляху вступу до НАТО, але такий крок президентській адміністрації, схоже, не до вподоби.

Те, з чим би мала асоціюватися спецслужба, – боротьба з терором, протидія ворогам держави в різних площинах. Як зброєю, так і аналітичною роботою і грою на випередження. Особливо в час війни.

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А це, як кажуть активісти, "золота ксива" СБУ із фото першого заступника глави служби Павла Демчини.


Акція під парламентом за невтручання СБУ в економічний сектор

Він курує напрямок боротьби з корупцією і оргзлочинністю у спецслужбі. Скорочено – управління К. Активісти кажуть, там все поставили з ніг на голову.

СБУ займається не захистом країни, а тупим мародерством, дерибаном і рейдерством,
– вважає голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін. 

Сам Демчина – фігурант багатьох журналістських розслідувань, бо декларація його порожня, але маєтків і дорогих автівок у його рідних і близьких вистачає.

Активісти вимагають змінити законодавство, щоб спецслужба не виконувала невластиву їй роботу.

Віктор Трепак раніше теж очолював управління К. Пішов зі служби за власним бажанням. Як казав тоді, через неможливість виконувати свою роботу. Тепер розповідає, що штат там роздутий.

Співробітників головного управління К в разів 7-8 більше, ніж тих, хто бореться з терористами. Це одна із основних загроз на сьогоднішній день,
– розповів зуступник голови СБУ, начальник управління К (2015-2016 рр.) Віктор Трепак. 

Один із прикладів роботи цього управління наприкінці квітня проілюструвало НАБУ. На хабарі у майже 50 тисяч доларів затримали працівника СБУ. Той вимагав гроші за непритягнення до відповідальності іноземців, які в обхід закону отримали українське громадянство.

Відео фрагментів слідчих дій з викриття на отриманні неправомірної вигоди співробітника СБУ

Навіть по відео зрозуміло, що до оборудок залучена вертикаль всередині самої спецслужби. Втім, позбавлятися її там не квапляться. Хоча це вимога на шляху вступу до НАТО. І вже є розроблена із міжнародними експертами концепція реформи СБУ. Вона півтора роки пролежала в РНБО, але президент її так і не підписав, повернувши на доопрацювання.

Служба безпеки України завжди була орієнтована на Адміністрацію Президента України. Служба безпеки має дуже сильний інструментарій. І кожен президент без виключення намагався поставити службу, в першу чергу, на службу собі, а вже далі, що залишалося, на службу українському народу,
– наголосив Трепак. 

Тому екс-високопосадовець упевнений, що реформувати СБУ не будуть. Принаймні, поки вибори не минуть. Втім, активісти із "золотою ксивою" сподіваються, що голоси за реформу знайдуться і зараз. 

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Новини політики СБУ Законопроект Верховна Рада Корупція
Джерело: 24 канал
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